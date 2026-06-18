Attualità

Capaccio Paestum, al via la demolizione dell’ex lido Kennedy sul lungomare Laura

Iniziate le operazioni di abbattimento dell'ex lido Kennedy a Capaccio Paestum. Rimosso lo stabile fatiscente al centro delle recenti cronache giudiziarie

Alessandra Pazzanese

Come precedentemente disposto dall’amministrazione comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Gaetano Paolino, sono iniziate le operazioni di demolizione dell’ex lido Kennedy, sito in località Laura.

L’ex stabilimento balneare era diventato ormai uno stabile fatiscente che rovinava l’immagine del litorale e poteva rivelarsi anche pericoloso per la situazione di degrado in cui versava. La struttura, inoltre, veniva occupata spesso abusivamente da immigrati senza fissa dimora che vi alloggiavano in scarsissime condizioni igieniche.

L’affidamento alla Paistom e lo sfondo giudiziario

I lavori di demolizione sono stati affidati all’azienda speciale Paistom.

Si chiude così la storia del lido Kennedy, finito al centro dell’inchiesta che ha coinvolto l’ex sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, e l’imprenditore Roberto Squecco, proprietario dello stabilimento, a causa di un presunto scambio di voti in cambio del mancato abbattimento dello stabilimento stesso.

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