Dalla provincia di Salerno ai Mondiali: Pierpaolo Polino negli Usa nello staff di Montella

La provincia di Salerno è sbarcata ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti grazie a un’importante eccellenza del territorio. Pierpaolo Polino, originario di Oliveto Citra e attuale preparatore atletico della Nazionale della Turchia guidata da Vincenzo Montella, rappresenta l’orgoglio del calcio nostrano oltreoceano. In un torneo che purtroppo vede ancora una volta l’assenza della Nazionale azzurra, spetta ai tecnici e ai professionisti italiani il compito di far valere la tradizione e la competenza del nostro Paese nella più prestigiosa competizione calcistica del pianeta.

Dagli esordi con la Cavese ai palcoscenici internazionali

Il percorso professionale di Pierpaolo Polino parte da lontano e affonda le radici nel calcio salernitano. I suoi primi passi significativi sono legati all’esperienza con la Cavese a Cava de’ Tirreni, un punto di partenza che ha segnato l’inizio di una scalata costante e meritata. Nel giro di pochi anni, il preparatore atletico di Oliveto Citra è riuscito a imporsi per competenza e dedizione, fino a entrare nello staff tecnico di Vincenzo Montella. Dopo gli straordinari risultati ottenuti durante l’Europeo del 2024, Polino è diventato un valore aggiunto fondamentale per la selezione turca, confermando la qualità della scuola dei preparatori italiani.

L’orgoglio e l’entusiasmo di Oliveto Citra

La comunità di Oliveto Citra sta seguendo con enorme trepidazione l’avventura del proprio concittadino. In paese l’entusiasmo è palpabile, tanto che è apparso uno striscione celebrativo per manifestare pubblicamente l’orgoglio di vedere un figlio di questa terra protagonista nella rassegna iridata americana. La presenza di Polino ai Mondiali rappresenta un traguardo storico non solo a livello strettamente personale e professionale, ma per l’intera comunità locale, che si stringe attorno al suo professionista.

La sfida nel girone D e l’obiettivo riscatto

Il cammino della Turchia nella competizione non è iniziato nel migliore dei modi. La selezione di Montella ha infatti incassato una sconfitta all’esordio contro l’Australia, un passo falso che costringe la squadra a rincorrere il passaggio del turno. Nonostante il debutto amaro, l’obiettivo del gruppo della Turchia resta quello di continuare a stupire e invertire subito la rotta. Il percorso di riscatto passerà dalle prossime delicate sfide del girone D, un raggruppamento complesso che, oltre alla Turchia e all’Australia, vede la presenza dei padroni di casa degli Stati Uniti e della temibile nazionale sudamericana del Paraguay.