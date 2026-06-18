Calcio

Dalla provincia di Salerno ai Mondiali: Pierpaolo Polino negli Usa nello staff di Montella

Il preparatore atletico Pierpaolo Polino, originario di Oliveto Citra, è protagonista ai Mondiali negli Stati Uniti con la Turchia di Vincenzo Montella

Ernesto Rocco
Pierpaolo Polino

La provincia di Salerno è sbarcata ai Mondiali di calcio negli Stati Uniti grazie a un’importante eccellenza del territorio. Pierpaolo Polino, originario di Oliveto Citra e attuale preparatore atletico della Nazionale della Turchia guidata da Vincenzo Montella, rappresenta l’orgoglio del calcio nostrano oltreoceano. In un torneo che purtroppo vede ancora una volta l’assenza della Nazionale azzurra, spetta ai tecnici e ai professionisti italiani il compito di far valere la tradizione e la competenza del nostro Paese nella più prestigiosa competizione calcistica del pianeta.

Dagli esordi con la Cavese ai palcoscenici internazionali

Il percorso professionale di Pierpaolo Polino parte da lontano e affonda le radici nel calcio salernitano. I suoi primi passi significativi sono legati all’esperienza con la Cavese a Cava de’ Tirreni, un punto di partenza che ha segnato l’inizio di una scalata costante e meritata. Nel giro di pochi anni, il preparatore atletico di Oliveto Citra è riuscito a imporsi per competenza e dedizione, fino a entrare nello staff tecnico di Vincenzo Montella. Dopo gli straordinari risultati ottenuti durante l’Europeo del 2024, Polino è diventato un valore aggiunto fondamentale per la selezione turca, confermando la qualità della scuola dei preparatori italiani.

L’orgoglio e l’entusiasmo di Oliveto Citra

La comunità di Oliveto Citra sta seguendo con enorme trepidazione l’avventura del proprio concittadino. In paese l’entusiasmo è palpabile, tanto che è apparso uno striscione celebrativo per manifestare pubblicamente l’orgoglio di vedere un figlio di questa terra protagonista nella rassegna iridata americana. La presenza di Polino ai Mondiali rappresenta un traguardo storico non solo a livello strettamente personale e professionale, ma per l’intera comunità locale, che si stringe attorno al suo professionista.

La sfida nel girone D e l’obiettivo riscatto

Il cammino della Turchia nella competizione non è iniziato nel migliore dei modi. La selezione di Montella ha infatti incassato una sconfitta all’esordio contro l’Australia, un passo falso che costringe la squadra a rincorrere il passaggio del turno. Nonostante il debutto amaro, l’obiettivo del gruppo della Turchia resta quello di continuare a stupire e invertire subito la rotta. Il percorso di riscatto passerà dalle prossime delicate sfide del girone D, un raggruppamento complesso che, oltre alla Turchia e all’Australia, vede la presenza dei padroni di casa degli Stati Uniti e della temibile nazionale sudamericana del Paraguay.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.