Ebolitana, rivoluzione per la Serie D: i nomi per panchina e dirigenza

L’Ebolitana si prepara a vivere una nuova fase della propria storia dopo la straordinaria stagione culminata con la vittoria del campionato e la conquista della Serie D. Tra conferme e addii, il club biancazzurro è al lavoro per definire il nuovo assetto tecnico e dirigenziale in vista del prossimo impegnativo campionato.

L’addio dei protagonisti del trionfo

Sembra ormai giunta ai titoli di coda l’esperienza del direttore sportivo Ramon Taglianetti e del tecnico Egidio Pirozzi. I due protagonisti della stagione trionfale che ha riportato l’Ebolitana nel calcio nazionale sarebbero infatti pronti a separarsi dalla società dopo aver raggiunto l’obiettivo prefissato.

Stefano Liquidato in pole position per la panchina

Nelle prossime ore potrebbero arrivare le ufficialità riguardanti il nuovo quadro tecnico del club. In pole position per la guida della prima squadra c’è Stefano Liquidato, profilo di grande esperienza e conoscitore della categoria, pronto a raccogliere l’eredità lasciata da Pirozzi.

Vittorio Porpa nuovo team manager

Novità importanti anche sul fronte organizzativo, dove Vittorio Porpa sarebbe destinato a ricoprire il ruolo di team manager, figura chiave per il coordinamento delle attività della squadra e dello staff.

Gaetano Del Chirico per l’area tecnica

La società starebbe inoltre lavorando per rafforzare ulteriormente l’area tecnica. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Gaetano Del Chirico, ex presidente del Buccino, che potrebbe assumere l’incarico di responsabile dell’area tecnica. Un innesto che porterebbe esperienza, competenza e conoscenza del territorio.

Piero Di Candia candidato come direttore sportivo

Per il ruolo di direttore sportivo, invece, prende quota la candidatura di Piero Di Candia, ex DS della Battipagliese, dirigente apprezzato per le sue capacità nella costruzione di organici competitivi e per la sua conoscenza del calcio dilettantistico campano.

Un futuro ambizioso in Serie D

L’Ebolitana, dunque, guarda al futuro con ambizione, pronta a programmare la stagione del ritorno in Serie D attraverso un profondo rinnovamento dell’organigramma tecnico e dirigenziale. Le prossime ore potrebbero essere decisive per definire i nuovi assetti e dare ufficialmente il via al progetto che accompagnerà il club nella nuova avventura nazionale.