Maturità 2026, oggi la prova scritta di italiano: le voci e i riti scaramantici degli studenti di Agropoli e Vallo della Lucania

È iniziato oggi il percorso della Maturità 2026 con la prima prova scritta di italiano, un appuntamento carico di emozioni per migliaia di studenti, tra ansia, aspettative e tanta voglia di dimostrare quanto appreso durante il percorso scolastico.

Davanti ai cancelli del Liceo “Alfonso Gatto” di Agropoli le telecamere di InfoCilento hanno raccolto le impressioni dei maturandi, visibilmente emozionati ma determinati ad affrontare una delle prove più importanti del loro percorso. Tra sorrisi, qualche momento di tensione e tanta fiducia, gli studenti hanno raccontato le loro aspettative e le loro emozioni.

I riti scaramantici degli studenti prima dell’esame

Tra le curiosità emerse durante le interviste non sono mancati i racconti dei riti scaramantici. C’è chi ha indossato un capo d’abbigliamento “portafortuna”, chi ha seguito una piccola tradizione di famiglia e chi, semplicemente, ha confidato di non rinunciare mai a un gesto beneaugurante prima di affrontare un momento così importante. Un dettaglio che ha strappato un sorriso e che racconta quanto la maturità sia vissuta con emozione e partecipazione.

Il messaggio della professoressa Filomena Abruzzese

A rivolgere un messaggio di incoraggiamento a tutti i maturandi è stata anche la professoressa Filomena Abruzzese, che ha espresso il suo augurio agli studenti del liceo: un invito ad affrontare l’esame con serenità, consapevoli che la maturità rappresenta non solo una verifica delle conoscenze, ma anche un importante traguardo di crescita personale.

“La maturità rappresenta non solo una verifica delle conoscenze, ma anche un importante traguardo di crescita personale.”

La prima prova segna l’inizio di un percorso che proseguirà nei prossimi giorni con gli altri esami, ma per gli studenti questa giornata resterà comunque un momento da ricordare, simbolo della conclusione di un importante capitolo della loro vita e dell’inizio di nuove sfide.

Le emozioni degli studenti del Parmenide di Vallo della Lucania

L’esame di Maturità 2026 è iniziato anche per gli studenti del Liceo Classico “Parmenide” di Vallo della Lucania. Questa mattina gli studenti si sono cimentati nella prima prova scritta, quella d’italiano. Davanti ai cancelli, era forte l’emozione che si respirava: un giusto mix tra ansia e concentrazione.

Ognuno di loro ha affrontato gli ultimi minuti prima dell’esame in maniera diversa, così come sono state tutte diverse le testimonianze sulla notte prima degli esami. C’è chi ha ripassato tutta la notte, chi ha guardato i Mondiali, chi ha cantando con gli amici e chi invece ha guardato “Notte prima degli esami” con i genitori. E tra le possibili ipotesi di temi, autori e argomenti c’è chi ha indovinato il nome di Cesare Pavese. Per loro un momento carico di emozione che segna una nuova fase di vita.