Notte prima degli esami a Roccadaspide: la festa e le emozioni dei maturandi del “Parmenide”

Una notte che resterà tra i ricordi più cari, quella prima degli esami e, ieri sera, anche i giovani maturandi dell’Istituto d’istruzione Superiore Parmenide di Roccadaspide si sono incontrati per celebrarla con canti davanti alla scuola e raccontandosi sogni, speranze, paure e aspettative. Le telecamere di InfoCilento li hanno raggiunti per raccogliere le loro emozioni e raccontarle a voi.

Il ritrovo in piazza e il brindisi di mezzanotte

Gli studenti hanno organizzato una piccola festa e, prima di attendere la mezzanotte davanti ai cancelli della scuola, si sono ritrovati in Piazza XX Settembre.

A mezzanotte hanno brindato in segno di buon augurio, si sono abbracciati, hanno cantato insieme tra emozioni e nostalgia per la fine degli anni della scuola e poi tutti a riposare per essere carichi e pronti per la prima prova, quella di oggi, che li ha visti alle prese con la tracce di italiano.