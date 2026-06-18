Cilento

Sequestro a Marina di Camerota, sigilli a un cantiere navale abusivo

Blitz della Guardia Costiera a Marina di Camerota: sequestrato un cantiere navale privo di autorizzazioni nel Parco del Cilento. Contestati sversamenti illeciti

Maria Emilia Cobucci
Sequestro Camerota

Un’operazione è stata messa in campo questa mattina a Marina di Camerota, frazione costiera del Comune di Camerota, ad opera degli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro coordinati dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il personale della Guardia Costiera, agli ordini del Tenente di Vascello Samantha Losito, a conclusione di una serie di indagini, ha posto sotto sequestro un cantiere navale presente in una zona centrale della frazione costiera.

Le violazioni ambientali nel Parco Nazionale del Cilento

Secondo quanto è emerso, sembra infatti che l’attività di cantieristica navale fosse priva dei titoli autorizzativi richiesti, insistendo in un’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le indagini inoltre hanno contestato anche le attività di sversamento di sostanze e materie che risulterebbero nocive e inquinanti sul nudo terreno.

Nell’immediato è scattato il sequestro del cantiere navale.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.