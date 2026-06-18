Sequestro a Marina di Camerota, sigilli a un cantiere navale abusivo

Un’operazione è stata messa in campo questa mattina a Marina di Camerota, frazione costiera del Comune di Camerota, ad opera degli uomini dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Palinuro coordinati dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il personale della Guardia Costiera, agli ordini del Tenente di Vascello Samantha Losito, a conclusione di una serie di indagini, ha posto sotto sequestro un cantiere navale presente in una zona centrale della frazione costiera.

Le violazioni ambientali nel Parco Nazionale del Cilento

Secondo quanto è emerso, sembra infatti che l’attività di cantieristica navale fosse priva dei titoli autorizzativi richiesti, insistendo in un’area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Le indagini inoltre hanno contestato anche le attività di sversamento di sostanze e materie che risulterebbero nocive e inquinanti sul nudo terreno.

Nell’immediato è scattato il sequestro del cantiere navale.