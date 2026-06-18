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Salernitani senza spiaggia: Universo Beach rischia di non riaprire, l’annuncio di De Luca

Estate amara a Salerno: stop alla riapertura di Universo Beach. Il sindaco De Luca annuncia verifiche sui materiali di ripascimento e il rischio sequestro

Federica Inverso

Si preannuncia un’estate amara per i salernitani. Si allontana la possibilità di una riapertura a breve di Universo Beach.

A dirlo è stato il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, intervenuto questa mattina a margine della conferenza stampa di presentazione del Limen Festival.

“Non ci sono grosse speranze di riaprire”, ha dichiarato il primo cittadino, facendo il punto sulla situazione dopo i contatti avuti nelle ultime ore con l’impresa che ha già eseguito i lavori.

Il nodo dei materiali e il rischio sequestro

Al centro delle verifiche c’è il materiale utilizzato per il ripascimento, risultato diverso rispetto a quanto previsto dal capitolato e che, secondo quanto emerso, non consentirebbe il corretto drenaggio dell’acqua, creando un effetto simile al cemento.

Una situazione che richiama quanto accaduto a Cetara, dove l’area interessata è stata successivamente sottoposta a sequestro. Per questo De Luca non esclude che anche a Salerno possano essere avviati analoghi provvedimenti da parte della magistratura nella città capoluogo.

I controlli in corso vedono coinvolti diversi enti:

  • Uffici tecnici del Comune
  • Asl
  • Arpac
  • Guardia di Finanza

L’obiettivo è accertare sia la conformità dei materiali sia eventuali implicazioni per la salute pubblica.

Ipotesi soluzione temporanea

Nel frattempo, con l’arrivo della bella stagione, si valuta una soluzione temporanea: l’apertura di un varco che possa consentire ai cittadini di usufruire almeno di una parte della spiaggia in attesa degli sviluppi delle verifiche.

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