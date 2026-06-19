Musica e spettacolo al porto: a Marina di Camerota prende il via Cilentamare 2026

Il porto di Marina di Camerota si prepara a diventare il centro della musica e dell’intrattenimento estivo. Dal 3 al 5 luglio va in scena l’edizione 2026 di Cilentamare, tre serate consecutive nate per animare una delle location più suggestive del territorio con un programma che spazia dai live show ai dj set.

L’evento punta a coinvolgere residenti e turisti attraverso una proposta artistica variegata, pensata per intercettare diverse fasce di pubblico e valorizzare l’offerta della stagione estiva locale.

Il programma delle prime due serate

L’apertura della manifestazione è prevista per venerdì 3 luglio con il Leniù Show, uno spettacolo d’intrattenimento dinamico che aprirà ufficialmente il fine settimana di appuntamenti. A seguire, la serata proseguirà sulla pista da ballo grazie al dj set di Goldie.

Il cartellone di sabato 4 luglio mantiene alta l’energia sul palco del porto. I riflettori saranno accesi sui Fuzz Bohémiens, band che presenterà dal vivo il proprio repertorio musicale. Al termine del concerto, la programmazione si sposterà verso le sonorità della musica da discoteca con le performance di Dj Vicente Cusati e Lele Joop.

La chiusura con il tributo rock

Domenica 5 luglio sarà dedicata al gran finale della kermesse. L’attrazione principale della serata sarà la Vascover Band, formazione che ripercorrerà la carriera di Vasco Rossi eseguendo i brani più celebri del cantautore emiliano. L’ultima notte di Cilentamare 2026 si concluderà infine con le selezioni musicali di Dj Leo Lex e Bertolinees.