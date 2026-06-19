Paura a Eboli: incendio devasta un veicolo commerciale nei pressi di un noto caseificio

Momenti di grande tensione e paura ad Eboli, dove un incendio è divampato improvvisamente coinvolgendo un veicolo in sosta. Le fiamme e una densa colonna di fumo nero si sono sprigionate a ridosso della facciata di un’attività commerciale, un punto vendita di un caseificio della zona di San Giovanni.

L’intervento dei soccorsi e i danni

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato intensamente per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Grazie alla prontezza dei soccorsi e all’evacuazione immediata, non si registrerebbero feriti gravi tra i presenti e il personale del caseificio, visibile all’esterno visibilmente scosso ma illeso. Dalle immagini, l’incendio ha completamente avvolto e distrutto un furgone/veicolo commerciale adibito al trasporto o alle consegne, parcheggiato proprio sul lato destro dell’edificio.

Le fiamme alte hanno lambito la parte esterna del caseificio, annerendo la facciata e parte del balcone al primo piano, ma l’intervento celere ha evitato che il fuoco si propagasse all’interno dei locali commerciali.

Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per determinare l’esatta natura dell’incendio, non escludendo al momento l’ipotesi di un guasto meccanico o elettrico improvviso partito dal veicolo.