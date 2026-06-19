L’Isola di Licosa celebrata in un francobollo: entra nel patrimonio naturalistico di Poste Italiane

L’Isola di Licosa entra ufficialmente tra le eccellenze paesaggistiche e naturalistiche celebrate dalla filatelia italiana. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità emittente dei francobolli, ha infatti dedicato a Licosa uno dei nuovi francobolli appartenenti alla serie tematica “Il Patrimonio naturale e paesaggistico” – Serie Turistica dedicata alle Isole Minori di Poste Italiane.

L’emissione comprende alcune tra le più suggestive e rappresentative isole italiane: Montecristo, Ventotene, Licosa, le Isole Tremiti, Lampedusa, Caprera e Murano. Si tratta di un importante riconoscimento che premia il valore ambientale, storico e culturale dell’Isola di Licosa, simbolo identitario del territorio di Castellabate e dell’intero Cilento, custode di una straordinaria biodiversità e di un patrimonio paesaggistico unico nel panorama nazionale.

Nelle prossime settimane il francobollo sarà presentato ufficialmente a Castellabate nel corso di un evento pubblico, durante il quale saranno illustrati i dettagli dell’iniziativa e celebrato questo importante traguardo per il territorio.

“Accogliamo con grande soddisfazione questa notizia perché rappresenta un riconoscimento di straordinario prestigio per la nostra comunità. La scelta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Poste Italiane di dedicare un francobollo all’Isola di Licosa significa riconoscere il valore universale di un luogo che da sempre incanta visitatori, studiosi e amanti della natura. È un omaggio alla sua bellezza, alla sua storia millenaria e all’impegno che ogni giorno mettiamo nella tutela e nella valorizzazione del nostro patrimonio ambientale”, commenta il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.