Cilento

Ascea: successo per la festa di fine anno D’Angelo Soccer School

Grande festa a Marina di Ascea per la chiusura della stagione della D’Angelo Soccer School: street soccer, merenda e il trionfo degli Under 16 provinciali

Chiara Esposito

Un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento. Si è conclusa la stagione calcistica per i piccoli calciatori della D’Angelo Soccer School. Nella giornata di ieri le strade di Marina di Ascea si sono colorate di nero e oro e di entusiasmo.

Dallo street soccer alla merenda condivisa fino alla grande festa in piazza che ha omaggiato i giovani under16 diventati campioni provinciali. Un connubio perfetto tra calcio e amicizia, che si è conclusa nel modo più bello. Insieme.

Il commento di Mister Angelo D’Angelo

Soddisfatto il mister Angelo D’Angelo, ex capitano dell’Avellino che ha rimarcato l’importanza dello stare insieme e di trasformare una passione in un lavoro solo se alla base ci sono valori importanti.

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