Pontecagnano Faiano, il bosco urbano si accende con la seconda edizione di WoodFest

Il bosco cittadino di Pontecagnano Faiano è pronto a trasformarsi nel cuore pulsante della cultura e della sostenibilità campana. Dal 19 al 29 luglio, la cittadina nel salernitano ospiterà la seconda edizione di WoodFest 2026, il festival regionale enogastronomico, culturale e musicale nato per celebrare le eccellenze del territorio e i valori della Dieta Mediterranea.

L’evento, ideato e finanziato dai giovani dell’associazione culturale Rewind, propone dieci giorni di incontri, mostre, laboratori per bambini e spazi enogastronomici dedicati ai piatti tipici della tradizione. Non mancheranno dibattiti istituzionali sul futuro delle aree interne e sulla tutela ambientale. Ad arricchire la manifestazione ci sarà un fitto programma di musica live con artisti del calibro di Sud Sound System, Tommaso Primo, Gabriele Esposito e STE.

“WoodFest 2026 è un appuntamento di grande valore strategico e identitario”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Lanzara, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un’importante occasione di attrattività turistica all’interno di uno spazio verde rigenerato e restituito alla comunità.

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