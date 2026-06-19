Eventi

Pontecagnano Faiano, il bosco urbano si accende con la seconda edizione di WoodFest

Un ricco programma di iniziative a Pontecagnano grazie all'associazione culturale Rwind. Previsti incontri, mostre, laboratori e spazi gastronomici

Redazione Infocilento
Concerto

Il bosco cittadino di Pontecagnano Faiano è pronto a trasformarsi nel cuore pulsante della cultura e della sostenibilità campana. Dal 19 al 29 luglio, la cittadina nel salernitano ospiterà la seconda edizione di WoodFest 2026, il festival regionale enogastronomico, culturale e musicale nato per celebrare le eccellenze del territorio e i valori della Dieta Mediterranea.

L’evento, ideato e finanziato dai giovani dell’associazione culturale Rewind, propone dieci giorni di incontri, mostre, laboratori per bambini e spazi enogastronomici dedicati ai piatti tipici della tradizione. Non mancheranno dibattiti istituzionali sul futuro delle aree interne e sulla tutela ambientale. Ad arricchire la manifestazione ci sarà un fitto programma di musica live con artisti del calibro di Sud Sound System, Tommaso Primo, Gabriele Esposito e STE.

“WoodFest 2026 è un appuntamento di grande valore strategico e identitario”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Lanzara, sottolineando come l’iniziativa rappresenti un’importante occasione di attrattività turistica all’interno di uno spazio verde rigenerato e restituito alla comunità.

Informazioni utili sull’evento

  • Data: dal 19 al 29 luglio 2026
  • Luogo: bosco cittadino, via Amerigo Vespucci n. 14, Pontecagnano Faiano (Salerno)
  • Prezzo: ingresso gratuito
  • Programma artistico: Tommaso Primo, Ritt Antico, Gabriele Esposito, Sud Sound System, Soulpalco, Nero a Metà, Vienteterra, Diadema, STE, Greg Rega, Patto MC Live
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.