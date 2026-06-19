Piano Vetrale celebra il Teatro: al via la II Rassegna Teatrale del Parco

Nel cuore del Cilento torna l’appuntamento con la grande cultura estiva. Dall’11 al 18 luglio 2026 il borgo di Piano Vetrale di Orria (SA), noto in tutta la Regione come il paese dei murales, ospiterà la seconda edizione della “Rassegna Teatrale del Parco”, manifestazione dedicata al Premio Speciale “Aniello Sica”.

Per otto serate consecutive il teatro amatoriale sarà protagonista in uno scenario di grande fascino, quello del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. L’iniziativa punta a valorizzare l’arte teatrale come strumento di aggregazione e crescita culturale, promuovendo al tempo stesso le bellezze di uno dei borghi più caratteristici del territorio cilentano.

Il programma degli spettacoli: le compagnie in scena dall’11 al 16 luglio

Ad inaugurare la rassegna, l’11 luglio, sarà la Compagnia “Senior” della Pro Loco di Montano Antilia con “Nu’ Bambeniello e tre San Giuseppe” di Nino Masiello e G. Di Maio.

Il 12 luglio sarà la volta della Compagnia “Il Sipario” di Agropoli con “Comicissima Tragedia”, liberamente tratta dalle opere di Antonio Petito.

Il 14 luglio saliranno sul palco gli “Amici di Ennio Balbo” con la celebre commedia “Non è vero… ma ci credo” di Peppino De Filippo, mentre il 16 luglio la Compagnia del “Bianconiglio” di Eboli porterà in scena “Settàneme” di Bruno Di Donato.

La serata di premiazione e il gran finale con le opere di Massimo Sica

Momento centrale della manifestazione sarà la serata del 17 luglio, dedicata alla premiazione della rassegna. Un’occasione per celebrare il lavoro delle compagnie partecipanti e l’impegno di quanti contribuiscono alla diffusione della cultura teatrale nei territori. La serata proseguirà con musica dal vivo sotto le stelle e con la rappresentazione de “Il Puntino zelluso”, intenso monologo di Massimo Sica affidato all’interpretazione di Daniele Schiavo.

A chiudere la rassegna, il 18 luglio, sarà la compagnia organizzatrice “I 100crammatinirussi” con “Il Portiere Pelletrone”, anch’esso tratto dall’opera di Massimo Sica.

I premi in palio e la giuria di qualità presieduta da Antonio Infante

Nel corso della manifestazione saranno assegnati riconoscimenti per la migliore regia, interpretazione, scenografia e il premio del pubblico. A presiedere la giuria sarà Antonio Infante, chiamato a guidare il lavoro di valutazione degli spettacoli in concorso.

Più che una semplice rassegna, l’evento si conferma un momento di incontro tra comunità, artisti e visitatori, capace di coniugare teatro, identità locale e valorizzazione del patrimonio culturale. Una formula che, già alla sua seconda edizione, contribuisce a rafforzare il ruolo di Piano Vetrale come punto di riferimento per la vita culturale dell’estate cilentana.