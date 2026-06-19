Capaccio Paestum, Forza Italia chiede un tavolo provinciale del centrodestra

Il centrodestra locale chiede un confronto immediato per definire le linee programmatiche a Capaccio Paestum. Maurizio De Rosa, commissario cittadino di Forza Italia, ha lanciato un appello ufficiale rivolto ai responsabili politici provinciali di Salerno e ai vertici della coalizione. L’obiettivo dichiarato è l’organizzazione, in tempi brevi, di un incontro operativo direttamente sul territorio.

Secondo De Rosa, la complessità delle sfide attuali richiede una sinergia più stretta tra la dimensione locale e quella provinciale, per garantire risposte efficaci alle esigenze della comunità.

Dialogo e unità alla base della proposta

La richiesta di un tavolo di confronto nasce dalla necessità di affrontare i nodi politici e amministrativi con una strategia condivisa. Il commissario di Forza Italia ha sottolineato l’importanza di un’azione coordinata per valorizzare la classe dirigente locale e dare voce alle istanze dei cittadini.

L’approccio proposto punta sulla collaborazione interna alla coalizione come unico strumento per garantire stabilità e una visione di sviluppo a lungo termine.

“Ritengo necessario aprire un confronto serio, diretto e costruttivo sulle questioni politiche e amministrative che riguardano la nostra comunita’, coinvolgendo i riferimenti provinciali della coalizione per condividere una linea chiara, forte e unitaria.”

L’importanza del coordinamento provinciale

La nota inviata ai vertici salernitani evidenzia come il territorio di Capaccio Paestum richieda una presenza costante e un ascolto attento da parte dei rappresentanti sovracomunali. La sollecitazione mira a superare le frammentazioni e a consolidare un percorso politico basato sulla responsabilità condivisa.

“Capaccio Paestum merita attenzione, ascolto e presenza. Per questo motivo, auspico una pronta disponibilita’ da parte dei vertici provinciali del centrodestra a incontrare il territorio, le sue istanze e la sua classe dirigente. Solo attraverso il dialogo, la responsabilita’ e la collaborazione politica si puo’ costruire un percorso credibile e realmente vicino ai cittadini.”

L’aspettativa è ora rivolta alla risposta dei coordinamenti provinciali, da cui si attende la data per il primo incontro operativo.