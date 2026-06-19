Cilento

Capaccio Paestum, Forza Italia chiede un tavolo provinciale del centrodestra

Il commissario di Forza Italia Maurizio De Rosa chiede un incontro urgente ai vertici provinciali di Salerno per definire la linea politica a Capaccio Paestum

Redazione Infocilento
Maurizio De Rosa

Il centrodestra locale chiede un confronto immediato per definire le linee programmatiche a Capaccio Paestum. Maurizio De Rosa, commissario cittadino di Forza Italia, ha lanciato un appello ufficiale rivolto ai responsabili politici provinciali di Salerno e ai vertici della coalizione. L’obiettivo dichiarato è l’organizzazione, in tempi brevi, di un incontro operativo direttamente sul territorio.

Secondo De Rosa, la complessità delle sfide attuali richiede una sinergia più stretta tra la dimensione locale e quella provinciale, per garantire risposte efficaci alle esigenze della comunità.

Dialogo e unità alla base della proposta

La richiesta di un tavolo di confronto nasce dalla necessità di affrontare i nodi politici e amministrativi con una strategia condivisa. Il commissario di Forza Italia ha sottolineato l’importanza di un’azione coordinata per valorizzare la classe dirigente locale e dare voce alle istanze dei cittadini.

L’approccio proposto punta sulla collaborazione interna alla coalizione come unico strumento per garantire stabilità e una visione di sviluppo a lungo termine.

“Ritengo necessario aprire un confronto serio, diretto e costruttivo sulle questioni politiche e amministrative che riguardano la nostra comunita’, coinvolgendo i riferimenti provinciali della coalizione per condividere una linea chiara, forte e unitaria.”

L’importanza del coordinamento provinciale

La nota inviata ai vertici salernitani evidenzia come il territorio di Capaccio Paestum richieda una presenza costante e un ascolto attento da parte dei rappresentanti sovracomunali. La sollecitazione mira a superare le frammentazioni e a consolidare un percorso politico basato sulla responsabilità condivisa.

“Capaccio Paestum merita attenzione, ascolto e presenza. Per questo motivo, auspico una pronta disponibilita’ da parte dei vertici provinciali del centrodestra a incontrare il territorio, le sue istanze e la sua classe dirigente. Solo attraverso il dialogo, la responsabilita’ e la collaborazione politica si puo’ costruire un percorso credibile e realmente vicino ai cittadini.”

L’aspettativa è ora rivolta alla risposta dei coordinamenti provinciali, da cui si attende la data per il primo incontro operativo.

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