Elezioni FIGC, il delegato Antonio Inverso: «Serve una rivoluzione che punti sui giovani italiani»

Tutto pronto per l’elezione del nuovo presidente della FIGC. In vista della votazione del prossimo 22 giugno, ai microfoni di InfoCilento è intervenuto il delegato nazionale FIGC Antonio Inverso, che prenderà parte all’assemblea chiamata a scegliere il nuovo numero uno della Federazione.

Inverso ha espresso l’auspicio che il calcio italiano possa intraprendere un percorso di profondo rinnovamento, puntando con maggiore convinzione sulla valorizzazione dei giovani talenti italiani nel campionato di massima serie.

L’appello di Inverso: spazio ai talenti italiani

«La speranza è che si possa avviare una vera e propria rivoluzione, restituendo spazio ai giovani italiani e investendo sul loro futuro», ha dichiarato.

Il delegato ha inoltre sottolineato il peso della Lega Nazionale Dilettanti nel quadro elettorale federale:

«Sappiamo che la LND ha un ruolo molto influente a livello di voti. Darò il mio contributo seguendo quelle che sono le indicazioni e le preferenze della nostra categoria».