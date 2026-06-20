Bentornati al Sud, anche Agropoli diventa il set del film con Bisio e Siani

Anche Agropoli diventa set di “Bentornato al Sud”, il terzo film con protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Siani. Nella giornata di lunedì verranno effettuate delle riprese tra San Francesco e la Baia di Trentova e allo stadio Guariglia. In realtà la città non figurerà ufficialmente nel film: luoghi e panorami saranno presentati comunque come parte del territorio di Castellabate.

Ciak si gira tra San Francesco e Trentova

Durante lo svolgimento delle riprese sul territorio comunale, alcuni tratti viari saranno temporaneamente interdetti al traffico per garantire il corretto svolgimento delle operazioni cinematografiche e la sicurezza dei cittadini.

Modifiche alla viabilità e prossime tappe della produzione

Intanto le riprese proseguono a ritmo serrato per terminare a metà luglio tra il Cilento e Roma, dove in studio saranno riprodotti gli ambienti interni della pellicola. L’uscita ufficiale del film nelle sale cinematografiche è prevista per Natale 2026.