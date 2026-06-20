Camerota, nuovi lavori sulla Mingardo: scattano le chiusure temporanee per Palinuro

Lavori di messa in sicurezza sulla ex statale Mingardo, la Provincia di Salerno ha disposto nuove chiusure temporanee al transito veicolare nel tratto compreso tra Marina di Camerota e Palinuro. I provvedimenti si rendono necessari per consentire il completamento delle attività sul costone roccioso, operazioni cruciali per la pubblica incolumità in un’arteria strategica per la viabilità cilentana.

Il calendario dei blocchi alla circolazione

Gli interventi sono stati programmati in due giornate distinte per ridurre al minimo i disagi alla circolazione, concentrando le attività in fasce orarie specifiche.

Il primo stop è fissato per lunedì 22 giugno 2026, dalle ore 08:00 alle ore 13:00. In questo arco di tempo gli operai specializzati saranno impegnati nel completamento delle delicate operazioni di disgaggio dei massi instabili.

Il secondo blocco è previsto per mercoledì 24 giugno 2026. In questa giornata l’interdizione al traffico avverrà in due distinte fasce orarie: la mattina dalle ore 09:00 alle ore 14:00, e il pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Lo stop prolungato è motivato dalla necessità di effettuare il trasporto di materiale in quota mediante l’ausilio di un elicottero.

I tratti stradali interdetti e i percorsi alternativi

L’area di cantiere preclusa al transito veicolare è quella compresa tra la zona dell’Indian Beach e la spiaggia del Troncone. Gli automobilisti potranno comunque raggiungere specifici punti della litoranea a seconda della direzione di provenienza. Chi viaggia da Palinuro potrà spingersi fino all’altezza dell’Indian Beach, mentre chi proviene da Marina di Camerota avrà l’accesso garantito fino alla zona del Troncone.

I collegamenti diretti tra le due note località turistiche saranno temporaneamente interrotti durante le ore di cantiere. Per raggiungere Marina di Camerota da Palinuro, e viceversa, sarà obbligatorio utilizzare il percorso alternativo deviando lungo la strada provinciale 66.

Dagli uffici competenti fanno sapere che si tratta degli ultimi interventi programmati per il completamento definitivo delle opere sul costone. L’ente ha inoltre specificato che la riapertura della carreggiata potrebbe avvenire anche in anticipo rispetto agli orari comunicati, qualora le attività d’istituto dovessero concludersi prima del previsto.