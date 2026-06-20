MEZZAFEST 2026: a Serramezzana nasce il primo Comedy Campus del Sud Italia

Il Cilento si appresta a ospitare la prima edizione di MEZZAFEST, il primo Comedy Campus del Sud Italia. Le iscrizioni si sono chiuse nei giorni scorsi registrando un notevole successo in termini di partecipazione. Le numerose domande pervenute hanno permesso di selezionare 40 partecipanti, molti dei quali provenienti anche da fuori della regione Campania.

L’evento si svilupperà nelle giornate del 27 e 28 giugno 2026 all’interno della Sala Multimediale del Municipio di Serramezzana, antico borgo medievale che farà da cornice all’iniziativa. Il progetto unisce l’alta formazione artistica all’intrattenimento, valorizzando il patrimonio naturalistico e storico locale. L’appuntamento, guidato dal direttore artistico Davide DDL, è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del PNRR, attraverso l’incentivo Imprese Borghi promosso dal Ministero della Cultura.

L’autenticità di Serramezzana tra innovazione e territorio

Durante la manifestazione, i vicoli e le piazze caratteristiche del borgo di Serramezzana saranno valorizzati attraverso l’uso di un sistema di fari denominato ‘smart bat’, volto a mettere in risalto l’architettura storica della località.

Situato in una posizione collinare a breve distanza dal litorale costiero di Agnone, Serramezzana rappresenta un contesto idoneo per favorire la concentrazione e lo sviluppo della creatività. La quiete del luogo è stata individuata dagli organizzatori come la condizione ideale per favorire l’ascolto e la nascita dell’ironia autentica, rendendo il comune il punto di partenza per l’esplorazione delle risorse culturali della zona.

Il programma delle attività didattiche e dei workshop

Le attività formative si concentreranno principalmente nella giornata di sabato 27 giugno 2026 con una serie di incontri specialistici moderati da Davide DDL:

Ore 14:30 – Workshop intitolato “Drammaturgia e acting nel monologo di stand up”, curato da Raffaele Nolli e Davide DDL, incentrato sugli strumenti narrativi e interpretativi utili alla costruzione di un monologo comico.

– Workshop intitolato “Drammaturgia e acting nel monologo di stand up”, curato da Raffaele Nolli e Davide DDL, incentrato sugli strumenti narrativi e interpretativi utili alla costruzione di un monologo comico. Ore 15:30 – Incontro sul tema “Regia e sceneggiatura nella scrittura comica. AI nella scrittura come delega dell’esercizio del pensiero”, condotto da Francesco D’Antonio, volto ad analizzare il rapporto tra la creatività tradizionale e le nuove tecnologie.

– Incontro sul tema “Regia e sceneggiatura nella scrittura comica. AI nella scrittura come delega dell’esercizio del pensiero”, condotto da Francesco D’Antonio, volto ad analizzare il rapporto tra la creatività tradizionale e le nuove tecnologie. Ore 16:30 – Workshop focalizzato su “Regia e sceneggiatura del content”, a cura di Michele Ruggiero (@cosedimichele), dedicato alla strutturazione di contenuti efficaci per le piattaforme digitali.

– Workshop focalizzato su “Regia e sceneggiatura del content”, a cura di Michele Ruggiero (@cosedimichele), dedicato alla strutturazione di contenuti efficaci per le piattaforme digitali. Ore 17:30 – Sessione dal titolo “Scrittura comica e divulgazione scientifica”, tenuta da Carola Divù, per approfondire il legame tra la comicità e la comunicazione della scienza.

La serata di sabato si concluderà alle ore 21:00 con lo Stand Up Comedy Show, presentato da Davide DDL e Raffaele Nolli, che vedrà la partecipazione di Francesco D’Antonio, Carola Divù, Michele Ruggiero e diversi ospiti a sorpresa.

Le professioni dello spettacolo e i talk della domenica

La giornata di domenica 28 giugno 2026 sarà dedicata all’analisi della filiera professionale legata al mondo della comicità. Alle ore 12:00 si terrà il talk show intitolato “Le professioni della Stand Up Comedy: dal palco al dietro le quinte”.

Il dibattito, aperto al pubblico, vedrà gli interventi del comico Vincenzo Comunale, di Luciano Chirico per l’ambito della produzione e del management, di Giulio Di Donna per la comunicazione e l’ufficio stampa, e dell’art director Salvatore Caruso. L’incontro si propone di illustrare le dinamiche professionali del settore, offrendo indicazioni sui primi passi da compiere, le strategie di comunicazione e le opportunità di carriera.

L’accesso a tutti gli eventi della manifestazione è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.