Sessa Cilento, il gruppo Uniti per Cambiare rilancia l’azione politica: «Superiamo i pregiudizi del passato»

Il gruppo politico “Uniti per Cambiare” di Sessa Cilento traccia un bilancio del lavoro svolto negli ultimi anni e rilancia la propria azione amministrativa, annunciando una nuova fase di confronto e pianificazione per il futuro del territorio. La compagine di opposizione si è riunita per fare il punto della situazione e programmare le prossime iniziative, ponendo l’accento sulla necessità di un dialogo costruttivo che superi le vecchie logiche di contrapposizione.

Il bilancio del lavoro svolto dal 2021

Dalle elezioni dell’ottobre 2021 a oggi, l’attività del sodalizio non ha subito battute d’arresto. I rappresentanti della lista civica hanno mantenuto un contatto costante non solo all’interno della delegazione consiliare, ma anche con la base dei sostenitori e con la cittadinanza, intercettando le problematiche quotidiane della comunità e cercando di offrire risposte concrete, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

L’appello a un confronto costruttivo

La riunione organizzativa ha sancito la volontà di imprimere un’accelerazione all’azione politica locale. L’obiettivo dichiarato è quello di aprire una stagione di dibattito incentrata sulle reali priorità della macchina amministrativa e sulle esigenze della popolazione, sollecitando un approccio maturo da parte di tutti gli attori istituzionali.

Dal direttivo del gruppo è giunto un messaggio chiaro: “L’auspicio è che si possa finalmente avviare un confronto serio, costruttivo e rispettoso, mettendo al centro del dibattito i reali problemi dell’Amministrazione comunale e le esigenze dei cittadini: insieme possiamo e vogliamo individuare le migliori soluzioni per il bene del nostro paese”.

Superamento delle contrapposizioni e prospettive future

La nota diffusa da “Uniti per Cambiare” evidenzia la maturità di un percorso che punta a scardinare i vecchi retaggi della politica locale, richiamando l’attenzione sull’importanza della responsabilità istituzionale. La priorità resta lo sviluppo del comune cilentano attraverso la condivisione delle idee e il coinvolgimento attivo dei residenti.

“Riteniamo inoltre che sia giunto il momento di superare pregiudizi e contrapposizioni ereditati dal passato, favorendo un clima di dialogo, collaborazione e responsabilità, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali”, spiegano i membri del gruppo, concludendo con un invito alla cittadinanza: “Il futuro della nostra comunità merita un impegno condiviso, fondato sul confronto delle idee e sul rispetto reciproco. Confidiamo nella partecipazione – se non di tutti – almeno di tanti”.