Cilento

Sessa Cilento, il gruppo Uniti per Cambiare rilancia l’azione politica: «Superiamo i pregiudizi del passato»

Il gruppo Uniti per Cambiare di Sessa Cilento traccia il bilancio dell'attività e rilancia l'azione politica, chiedendo un confronto serio per il bene comune

Redazione Infocilento
Municipio Sessa Cilento

Il gruppo politico “Uniti per Cambiare” di Sessa Cilento traccia un bilancio del lavoro svolto negli ultimi anni e rilancia la propria azione amministrativa, annunciando una nuova fase di confronto e pianificazione per il futuro del territorio. La compagine di opposizione si è riunita per fare il punto della situazione e programmare le prossime iniziative, ponendo l’accento sulla necessità di un dialogo costruttivo che superi le vecchie logiche di contrapposizione.

Il bilancio del lavoro svolto dal 2021

Dalle elezioni dell’ottobre 2021 a oggi, l’attività del sodalizio non ha subito battute d’arresto. I rappresentanti della lista civica hanno mantenuto un contatto costante non solo all’interno della delegazione consiliare, ma anche con la base dei sostenitori e con la cittadinanza, intercettando le problematiche quotidiane della comunità e cercando di offrire risposte concrete, indipendentemente dalle appartenenze politiche.

L’appello a un confronto costruttivo

La riunione organizzativa ha sancito la volontà di imprimere un’accelerazione all’azione politica locale. L’obiettivo dichiarato è quello di aprire una stagione di dibattito incentrata sulle reali priorità della macchina amministrativa e sulle esigenze della popolazione, sollecitando un approccio maturo da parte di tutti gli attori istituzionali.

Dal direttivo del gruppo è giunto un messaggio chiaro: “L’auspicio è che si possa finalmente avviare un confronto serio, costruttivo e rispettoso, mettendo al centro del dibattito i reali problemi dell’Amministrazione comunale e le esigenze dei cittadini: insieme possiamo e vogliamo individuare le migliori soluzioni per il bene del nostro paese”.

Superamento delle contrapposizioni e prospettive future

La nota diffusa da “Uniti per Cambiare” evidenzia la maturità di un percorso che punta a scardinare i vecchi retaggi della politica locale, richiamando l’attenzione sull’importanza della responsabilità istituzionale. La priorità resta lo sviluppo del comune cilentano attraverso la condivisione delle idee e il coinvolgimento attivo dei residenti.

“Riteniamo inoltre che sia giunto il momento di superare pregiudizi e contrapposizioni ereditati dal passato, favorendo un clima di dialogo, collaborazione e responsabilità, nel rispetto dei diversi ruoli istituzionali”, spiegano i membri del gruppo, concludendo con un invito alla cittadinanza: “Il futuro della nostra comunità merita un impegno condiviso, fondato sul confronto delle idee e sul rispetto reciproco. Confidiamo nella partecipazione – se non di tutti – almeno di tanti”.

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