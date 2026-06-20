Attualità

Ascea: grande successo per la prima del libro di Pino Aprile

Grande successo alla Fondazione Alario per la prima nazionale del nuovo libro di Pino Aprile. Tra intelligenza artificiale e la filosofia di Parmenide

Chiara Esposito

Grande partecipazione, nella serata di ieri, alla Fondazione Alario di Ascea Marina per la prima nazionale del nuovo libro di Pino Aprile, “La fine dell’uomo sapiens. Come le macchine si stanno mangiando il futuro”. L’evento, promosso dalla Pro Loco di Ascea e patrocinato dal Comune, ha richiamato un pubblico particolarmente numeroso e attento nell’ascoltare le parole dei relatori intervenuti. Tra questi, il professor Maurizio Sibilio, figura di spicco del mondo accademico, che ha dialogato con lo scrittore su temi complessi che riguardano la vita e il futuro dell’uomo.

Pino Aprile ha tenuto a sottolineare che la scelta di avviare questo percorso ad Ascea non è stata casuale. È proprio nella terra di Parmenide che si sono poste le basi dell’intero pensiero occidentale.

Il commento delle istituzioni

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente della Pro Loco, Luigi Rizzo, che ha fortemente ringraziato l’autore per aver scelto il Cilento come trampolino di lancio per il suo tour letterario.

A fargli eco, il Sindaco di Ascea Stefano Sansone, che ha ribadito l’importanza culturale dell’appuntamento:

“Parlare di intelligenza artificiale ad Ascea significa mettere in dialogo l’origine e il futuro. Significa interrogarsi sulle macchine, sugli algoritmi e sulle trasformazioni che stanno cambiando il mondo, partendo dal luogo in cui il pensiero occidentale ha iniziato a interrogarsi sull’essere, sulla verità, sul senso stesso dell’esistenza”.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.