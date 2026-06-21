Cinema e inclusione: ad Agropoli un Cineforum gratuito sulle pari opportunità dedicato ai giovani

Ad Agropoli sarà realizzato un cineforum gratuito su “Le pari opportunità” rivolto ai giovani dai 14 ai 35 anni. La Giunta comunale ha approvato la proposta del sindaco Roberto Mutalipassi e dell’assessore alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità, la dott.ssa Elvira Serra.

L’iniziativa rientra tra i progetti voluti dall’Amministrazione e, in particolare, promossi dall’Area “Politiche Sociali, Giovanili e Pari Opportunità”.

Cinema e dibattito contro ogni discriminazione

Il cineforum gratuito sarà basato sulla proiezione di rappresentazioni cinematografiche, il cui contenuto possa sfociare in un dialogo con i ragazzi per una cultura di genere contro ogni tipo di discriminazione.

“L’obiettivo – fanno sapere da palazzo di città – è la realizzazione di laboratori culturali là dove, partendo dalla rappresentazione cinematografica, sarà possibile discutere con i ragazzi su argomenti di particolare rilevanza per la cultura di genere, anche con l’intervento di professionalità competenti che vorranno condividere lo spirito sociale dell’iniziativa”.

La direzione artistica a cura di Mekanè Produzioni

La scelta delle rappresentazioni cinematografiche e del relativo calendario sarà curata da Mekanè Produzioni, società che già gestisce i servizi culturali del Cineteatro comunale “Eduardo De Filippo”, struttura che ospiterà l’evento.