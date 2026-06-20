Equinozio d’Autunno 2026, a San Giovanni a Piro quattro grandi concerti gratuiti per valorizzare il Cilento

Il Cilento si prepara a vivere una stagione estiva e autunnale all’insegna della grande musica. Il Comune di San Giovanni a Piro, supportato dal patrocinio della Regione Campania, ha ufficialmente presentato “SUD”, il cartellone musicale dell’Equinozio d’Autunno 2026. La rassegna, che si articolerà attraverso quattro grandi eventi completamente gratuiti, si propone come un itinerario culturale volto a valorizzare il territorio e a intrattenere residenti e turisti fino al mese di settembre.

La direzione artistica della manifestazione è affidata nuovamente a Don Gianni Citro, confermando l’evento come un punto di riferimento consolidato nel panorama degli spettacoli della Campania meridionale.

Il calendario dei concerti da luglio a settembre

Il programma alternerà generi differenti per intercettare un pubblico intergenerazionale, distribuendo gli appuntamenti in alcune delle piazze più caratteristiche del comune.

L’apertura del cartellone è prevista per sabato 18 luglio a Scario, in Piazza Immacolata, con l’esibizione di Livio Cori. L’evento comincerà alle ore 20.00 con le performance della crew di apertura e un dj set, per poi lasciare spazio al live dell’artista a partire dalle ore 22.00.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 5 settembre a San Giovanni a Piro, nella cornice di Piazza Giovanni Paolo II. Sul palco saliranno LDA e Aka7even. Anche per questa data, la serata prenderà il via alle ore 20.00 con la musica dei dj set e i gruppi di apertura, seguiti dal concerto principale alle ore 22.00.

Gli appuntamenti conclusivi a Bosco e Scario

La rassegna proseguirà venerdì 11 settembre nella frazione di Bosco, nello specifico in Piazza 7 Luglio 1828, dove si terrà il concerto di Eugenio Bennato con inizio fissato alle ore 22.00.

La chiusura della manifestazione è affidata ai The Kolors, che si esibiranno sabato 12 settembre sul Piazzale del Porto a Scario. La band salirà sul palco alle ore 22.00 per l’ultimo grande live gratuito del cartellone.

Tutti gli spettacoli in programma sono a ingresso libero, configurandosi come un’importante operazione di promozione e attrattiva territoriale per l’intera area cilentana.