Calcio

Serie D: entra nel vivo il mercato della Gelbison

La Gelbison del presidente Puglisi accelera per la prossima Serie D. Confermati Agovino e Viscomi; arrivano Altobelli, Langella e il nuovo DS Maiorano.

Antonio Pagano

La Gelbison accellera per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione sportiva che la vedrà tornare finalmente al “Morra” per le sue partite casalinghe dopo anni di odissea. Il club del Presidente Puglisi riparte dalle certezze, sarà Massimo Agovino a guidare la squadra anche per il prossimo anno, artefice di una grande rimonta nello scorso campionato e che ha portato poi a giocarsi i play off. Anche Capitan Viscomi sarà ancora in quel di Vallo della Lucania, fresco di rinnovo per un altro anno con la maglia rossoblù.

I primi due colpi di mercato per la rosa rossoblù

Due invece i primi colpi messi a segno finora dalla Gelbison, si tratta di Daniele Altobelli, classe 1993, difensore centrale di comprovata solidità ed esperienza nel panorama professionistico italiano. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Salernitana, Frosinone, Pro Vercelli, Ascoli, Ternana, Catanzaro, Juve Stabia, Arezzo e Crotone, costruendo un percorso ricco di continuità e maturità calcistica.

In arrivo un rinforzo anche a centrocampo, Matteo Langella, Classe 1997, che approda in rossoblù dopo l’esperienza maturata con la Paganese, formazione con la quale ha confermato le proprie qualità tecniche e umane, distinguendosi per continuità di rendimento, visione di gioco e capacità di guidare la manovra della squadra. Un innesto di qualità e personalità che va a potenziare la mediana a disposizione dello staff tecnico.

Stefano Maiorano è il nuovo Direttore Sportivo

Ma non solo la società ha annunciato anche l’ingresso di Stefano Maiorano nell’organigramma societario, dove ricoprirà il ruolo di Direttore Sportivo, ex calciatore di Salernitana, Messina, Catanzaro, Siracusa e Aciraele con una grande esperienza alle spalle nel mondo del calcio, un profilo giovane ma ambizioso e in costante crescita nel ruolo.

Terminata la carriera sul campo, Maiorano ha intrapreso il percorso dirigenziale, maturando una prima significativa esperienza come direttore sportivo dell’Acireale. Il suo arrivo rappresenta un tassello importante nella costruzione della nuova Gelbison, pronta ad affrontare il prossimo campionato di Serie D

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