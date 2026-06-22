Attualità

Salerno, riapre l’ascensore di Via Velia. De Luca: ” Al lavoro per Piazza Cavour”

Il sindaco Vincenzo De Luca riattiva l'ascensore tra via Velia e il rione Mutilati a Salerno e fa il punto sui cantieri di Piazza Cavour e Corso Vittorio Emanuele.

Federica Inverso

La città di Salerno si riappropria di un servizio fondamentale per i cittadini del centro. Questa mattina il sindaco Vincenzo De Luca ha ufficialmente riattivato l’ascensore che collega via Velia con il rione Mutilati, interessato da importanti interventi di manutenzione e restyling.

Lo stato dell’arte sui cantieri cittadini

Un appuntamento che è servito anche a fare il punto della situazione sui cantieri in città. Occhi puntati su Piazza San Francesco, sull’attività del NOS, ma anche e soprattutto su Piazza Cavour.

L’obiettivo è quello di riconsegnare l’area alla città nel più breve tempo possibile. “Pronti a partire con la gara” ha detto il Primo cittadino. La speranza è quella di poter riconsegnare l’area in tempo per i festeggiamenti di San Matteo.

Il sopralluogo in centro

E dopo l’inaugurazione dell’ascensore, il primo cittadino ha effettuato anche un sopralluogo al cantiere di Corso Vittorio Emanuele.

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