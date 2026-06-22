Incidente a Campagna nella notte, scontro tra due auto al Quadrivio: due feriti

Tensione nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 giugno a Campagna, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili in località Quadrivio di Campagna. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, le due vetture si sarebbero scontrate per cause non ancora chiarite. L’impatto è stato violento e ha provocato il ferimento delle persone a bordo dei veicoli coinvolti.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del VOPI delle postazioni di Campagna ed Eboli, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima del trasferimento in ospedale per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono stati comunque sottoposti a controlli medici.

Rilievi e viabilità

Presenti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Le indagini proseguono per chiarire le cause dello scontro, mentre resta alta l’attenzione sulla sicurezza stradale nel tratto interessato.