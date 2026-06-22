Cronaca

Incendio al porto di Salerno, attimi di paura a bordo di un traghetto

Incendio a bordo di un traghetto al Molo Manfredi di Salerno: immediato l'intervento di Vigili del Fuoco e soccorsi. Tanto spavento ma nessun ferito grave

Ernesto Rocco
Incendio traghetto Salerno

Momenti di apprensione si sono vissuti nella mattinata di oggi presso il Molo Manfredi di Salerno, dove un incendio è improvvisamente divampato a bordo di un traghetto. Le fiamme, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, hanno fatto scattare immediatamente i protocolli di sicurezza dello scalo portuale.

Il rogo ha generato una situazione di temporaneo panico sia tra i numerosi turisti che si trovavano a bordo dell’imbarcazione, sia tra le persone presenti sulla banchina in quel momento.

Macchina dei soccorsi tempestiva al Molo Manfredi

La macchina dei soccorsi si è attivata in modo rapido ed efficiente per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenute tempestivamente tre ambulanze e un’automedica, pronte a prestare le prime cure a eventuali intossicati o feriti.

Insieme al personale sanitario, sono giunti i Vigili del Fuoco per domare il principio di incendio e i militari della Capitaneria di Porto, incaricati di coordinare le operazioni di sicurezza in mare e a terra, oltre ad avviare i primi rilievi per stabilire l’origine del rogo.

Tanto spavento ma nessun ferito grave tra i passeggeri

Nonostante i comprensibili attimi di tensione e la paura generalizzata tra i viaggiatori, il bilancio dell’incidente è fortunatamente rassicurante. Le autorità hanno confermato che non si registrano feriti gravi tra i passeggeri e il personale di bordo. La situazione è stata rapidamente ricondotta alla normalità grazie al pronto intervento dei soccorritori.

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