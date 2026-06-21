Estate a Buccino, ecco il programma ufficiale: cultura, grandi concerti e tipicità fino ad agosto

Con l’arrivo della bella stagione, il Comune di Buccino definisce la sua programmazione estiva puntando su un’offerta variegata e di ampio respiro. Il calendario ufficiale degli eventi e delle manifestazioni propone un lungo percorso di appuntamenti che animerà il territorio da metà giugno fino alla fine di agosto. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: coniugare l’intrattenimento per i residenti con l’attrazione dei flussi turistici, valorizzando le peculiarità storiche, culturali e culinarie della comunità volceiana.

Lo sport e le prime tappe di giugno

La stagione prende il via nel segno dello sport e delle celebrazioni tradizionali. Dal 16 giugno, i fari si accendono sul campo di via XVI Settembre con il Torneo Alfonso Ferrara, appuntamento calcistico che apre ufficialmente il cartellone. Subito dopo, dal 19 al 21 giugno, il rione San Vito diventa il centro delle festività in onore di San Vito Martire, caratterizzate da un programma civile che propone le esibizioni di Donato Trimarco, Cecè Barretta e la Decaband 883. Il mese si chiude tra devozione e musica: il 24 giugno ricorre la Festa della Madonna del Soccorso, mentre sabato 27 giugno il chiostro degli Eremitani ospita la prima serata di “Le quattro stagioni” con una tribute band dedicata a Zucchero.

Un luglio tra grandi concerti e valorizzazione del territorio

Il mese di luglio si presenta particolarmente denso di appuntamenti musicali e manifestazioni d’identità locale. Le celebrazioni per la Madonna SS. Immacolata aprono il mese, portando in piazza Giacomo Matteotti la musica dei Pooh (tribute band) il 2 luglio, seguita nei giorni successivi dal Dexibel Live Show e dalla suggestiva Corsa della Madonna. Tra i momenti di forte richiamo si inserisce il concerto di Rosario Miraggio il 6 luglio in piazza Annunziata.

Lo spazio dedicato alla cultura vede protagonista il regista Antonello Novellino il 9 luglio presso il Cinema Italia, in una serata incentrata su storie e cortometraggi. A metà mese, l’attenzione si sposta nuovamente sullo sport giovanile con la Volcei League, torneo di calcio a 5 curato dal Forum dei Giovani.

La seconda metà di luglio punta con decisione sulla promozione culturale e gastronomica. Dal 17 al 19 luglio, l’area Mercatino dei Sapori ospita il Volcei Beer Fest, arricchito dalle sonorità di Khorammà, Mino Bacuccio, Mariano Bruno e Fanky Way. Parallelamente, il Museo Archeologico “Marcello Gigante” fa da cornice alla mostra d’arte “Architetture invisibili” della pittrice Valentina Tebekova. Le tradizioni culinarie tornano protagoniste dal 24 al 26 luglio in località Sant’Antonio con la storica Sagra della Percoca, accompagnata da serate di musica popolare e pizzica.

Agosto nel segno della tradizione e dei grandi nomi

Il cartellone estivo tocca il suo apice ad agosto, puntando sul fascino del centro storico. Dal 7 al 9 agosto si rinnova l’appuntamento con A’ la Chiazza, tre giorni di musica, convegni ed eventi culturali che vedranno sul palco la Notte della Taranta con Salvatore Galeanda, la festa partenopea Napul’è e l’atteso concerto di Eugenio Bennato.

Il programma agostano prosegue mantenendo alta l’attenzione sul patrimonio locale e l’aggregazione: il 13 agosto è la volta della Notte in Bianco al chiostro degli Eremitani, seguita il 14 agosto dalla commedia teatrale a cura dell’associazione “I Risonanti” nella pineta Borgo. Il cartellone si avvia alla conclusione con l’evento “Note di Wine – Latin Salsa Night” il 16 agosto, le celebrazioni di Santa Croce dal 22 al 24 agosto e la Festa della Madonna del Carmine, che il 29 e 30 agosto chiuderà ufficialmente l’estate di Buccino con spettacoli dal vivo e musica popolare.