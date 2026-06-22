Futuro Nazionale si radica in Campania: sette amministratori salernitani aderiscono al movimento, c’è anche il primo sindaco

Il movimento politico Futuro Nazionale consolida la propria presenza in Campania attraverso l’adesione di sette amministratori locali della provincia di Salerno. Tra i nuovi ingressi spicca la figura del primo sindaco campano a entrare ufficialmente a far parte della compagine del movimento.

L’annuncio è stato formalizzato dal deputato Attilio Pierro, esponente di Futuro Nazionale e membro dell’Esecutivo nazionale. Pierro ha evidenziato come questa decisione sia strettamente legata a valori di identità, buon governo e tutela degli interessi dei cittadini.

I dettagli sulle adesioni nel territorio salernitano

La figura centrale di questo nuovo gruppo di adesioni è Elena Anna Gerardo, sindaco di Alfano e componente del Direttivo del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la quale diventa il primo sindaco della regione Campania ad aderire al progetto politico.

Insieme alla prima cittadina, hanno ufficializzato il proprio ingresso altri amministratori del territorio: Luigi Brusco, assessore al Comune di Vibonati; Gerardo Calzaretta, assessore a Oliveto Citra; Bernardo Pugliese, assessore a Morigerati; Andrea Mancuso, assessore a Torraca; Davide Arenare, consigliere comunale a Laurito; Giorgio Vassalli, consigliere comunale a Torre Orsaia.

Il valore politico del radicamento locale

Secondo quanto dichiarato dall’onorevole Pierro, questa crescita rappresenta un chiaro segnale di fiducia nei confronti di una proposta politica che mira a strutturare una rete diffusa di amministratori, professionisti e cittadini, garantendo un presidio concreto all’interno delle singole comunità locali.

Il parlamentare ha espresso il proprio benvenuto ai neoaderenti, ponendo l’accento sulla rilevanza strategica della provincia di Salerno nel percorso di formazione di una classe dirigente fortemente radicata sul territorio. Ai saluti e agli auguri di buon lavoro si è unito anche il Coordinatore Nazionale del movimento, Massimiliano Simoni.