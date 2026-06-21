Cilento

Bivio di Acquavella, perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muretto: 75enne in ospedale

Incidente stradale al Bivio di Acquavella, in via Quattro Ponti: un uomo di 75 anni perde il controllo della sua Fiat Panda e si schianta. Soccorso in codice rosso

Chiara Esposito

Incidente stradale nel primo pomeriggio al Bivio di Acquavella, in via Quattro Ponti. Un uomo di 75 anni a bordo della sua Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, probabilmente un malore, ha perso il controllo dell’auto finendo la sua corsa contro un muretto accanto a un marciapiede. Per fortuna nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

L’arrivo dei soccorsi e i rilievi

Prontamente è stata attivata la macchina dei soccorsi, con i sanitari della Misericordia di Vallo della Lucania che hanno prestato le prime cure sul posto. Il 75enne è stato poi trasportato in codice rosso all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

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