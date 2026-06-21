Cilento

Capaccio Paestum, scontro frontale in via della Repubblica: un’auto finisce nella scarpata. Tre feriti

Grave incidente stradale in via della Repubblica: due vetture coinvolte in un violento impatto frontale. Tre persone ferite, tra cui un giovane di 25 anni. Sul posto soccorsi e forze dell'ordine

Alessandra Pazzanese
Incidente

Paura in mattinata a Capaccio Paestum a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolte due automobili. L’impatto ha subito allertato i residenti e i passanti, facendo temere il peggio per le persone a bordo dei veicoli.

La dinamica del sinistro

Stando alle prime ricostruzioni, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, l’incidente è stato un violento scontro frontale. A seguito dell’impatto, una delle due vetture ha perso aderenza con l’asfalto, finendo la sua corsa nella scarpata adiacente alla carreggiata.

I soccorsi e i feriti

Il bilancio provvisorio è di tre persone ferite, tra le quali c’è anche un ragazzo di 25 anni. Uno di loro è in prognosi riservata. Immediata è stata l’attivazione della macchina dei soccorsi: sul posto sono giunte tempestivamente le ambulanze della ValCalore e della Croce Rossa, che hanno prestato le prime cure ai feriti sul posto. Successivamente, i tre malcapitati sono stati trasportati presso gli ospedali di Eboli e Roccadaspide per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

L’intervento delle forze dell’ordine

Oltre ai sanitari, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e gli agenti della Polizia Municipale guidati dal comandante Antonio Rinaldi, che si sono occupati di effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e hanno coordinato le operazioni di viabilità per evitare paralisi al traffico locale. È stato comunque necessario chiudere temporaneamente al traffico la strada.

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