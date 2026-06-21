Roscigno punta sul recupero degli alloggi popolari: un piano contro lo spopolamento

L’amministrazione comunale di Roscigno ha avviato una precisa ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, individuando diversi alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) attualmente vuoti e non utilizzati. L’iniziativa mira a mappare dettagliatamente le risorse abitative disponibili per reinserirle in un circuito di assegnazione efficiente, trasformando quello che rischiava di diventare un peso in una risorsa strategica per l’intera comunità.

La decisione di procedere a verifiche approfondite nasce dalla consapevolezza che la gestione del patrimonio pubblico richieda un monitoraggio costante, capace di intercettare tempestivamente le esigenze della popolazione e di offrire risposte concrete alla domanda abitativa locale.

Contrasto allo spopolamento e inclusione sociale

Il piano di recupero degli alloggi si muove lungo due direttrici fondamentali: la valorizzazione dei beni del comune e il contrasto attivo allo spopolamento delle aree interne. Roscigno, che da anni si distingue per l’attuazione di progetti legati all’accoglienza e all’integrazione, punta a utilizzare la leva abitativa per consolidare il proprio tessuto demografico e sociale.

Garantire un’abitazione stabile a chi ha già avviato un percorso di inserimento sociale e occupazionale nel territorio rappresenta una scelta precisa. L’obiettivo dell’ente è favorire l’autonomia delle persone e, contemporaneamente, immettere nuove energie nel contesto cittadino, mantenendo vivi i servizi e le attività locali.

Il dialogo con Acer e la rapidità dei bandi

Per rendere operative le nuove assegnazioni, l’amministrazione comunale intende velocizzare i passaggi burocratici spesso legati alle graduatorie pubbliche. A tal fine, è stato strutturato un canale di confronto diretto con l’Acer Campania e con tutte le autorità competenti in materia di edilizia pubblica.

La sinergia tra i diversi livelli istituzionali diventerà l’elemento chiave per snellire le procedure amministrative, assicurando che gli alloggi vengano assegnati in tempi rapidi a chi ne ha reale diritto. Ottimizzare le tempistiche significa non solo rispondere con prontezza ai bisogni dei cittadini, ma anche tutelare gli immobili dal degrado legato al mancato utilizzo.

Una prospettiva di sviluppo per il territorio

L’operazione non si limita a una semplice redistribuzione immobiliare, ma si configura come un investimento a lungo termine sul futuro del borgo. La rigenerazione sociale passa inevitabilmente attraverso la disponibilità di spazi in cui famiglie e singoli possano stabilirsi e costruire nuovi progetti di vita.

Dall’ente comunale traspare una chiara visione d’insieme: “Case vuote non significano opportunità sprecate, possono diventare nuove famiglie, nuovi progetti di vita e nuove energie per Roscigno”. Con questa prospettiva, la riattivazione degli alloggi Erp diventa il fulcro di una politica amministrativa orientata alla crescita e alla sostenibilità sociale.