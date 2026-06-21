Scontro tra due auto a Pontecagnano Faiano: due feriti

Un violento incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, domenica 21 giugno, in via Picentia a Pontecagnano Faiano. L’impatto, avvenuto intorno alle 12:30 in un momento di intenso traffico anche a causa delle temperature elevate, ha visto coinvolte due autovetture. Il bilancio del sinistro parla di due persone ferite e di ingenti danni ai veicoli, ma fortunatamente nessuno dei soggetti coinvolti si trova in pericolo di vita.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente dopo lo scontro. La sala operativa del 118 dell’Asl di Salerno ha allertato un’ambulanza della Pubblica Assistenza Vo.P.I., che è giunta tempestivamente sul posto per prestare le prime cure.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 23 anni, che ha riportato una forte contusione e un trauma agli arti inferiori. I sanitari hanno ritenuto necessario il trasferimento della giovane all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stata sottoposta a esami radiografici per verificare l’eventuale presenza di fratture alla gamba. L’altro ferito, un uomo che ha riportato un lieve trauma cranico, è stato medicato sul posto e per lui non si è reso necessario il ricovero.

Rilievi e ripercussioni sul traffico

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia Locale per eseguire i rilievi planimetrici necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro, che resta ancora da chiarire. Le vetture, pesantemente danneggiate nella collisione, sono state rimosse grazie all’intervento dei carri attrezzi.

La circolazione stradale lungo via Picentia ha subìto momentanei rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la successiva pulizia della carreggiata dai detriti. La situazione è tornata alla normalità nel primo pomeriggio.