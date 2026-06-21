Salernitana, strategie di mercato: si riparte dai pilastri, ma nessuno è incedibile

Il mercato della Salernitana vive un momento di apparente immobilismo. Infatti, la proprietà si sta guardando intorno, ma senza affondare colpi, visto che le firme di mister e DS sono appena arrivate.

Faggiano e Cosmi hanno messo nero su bianco la propria permanenza a Salerno e in settimana sono pronti a spingere sull’acceleratore. Per comprendere che mercato sarà si dovranno attendere le prossime ore. Tuttavia, nonostante il prolungato silenzio della società, qualcosa già trapela. Non sarà un mercato sontuoso ma l’obiettivo resta la promozione.

Conferme sì, ma tutti cedibili

L’idea della proprietà, condivisa dalla dirigenza, è quella di confermare l’ossatura della scorsa stagione. La convinzione è di avere già nella scuderia granata gli uomini giusti per l’assalto alla B.

Tante, però, sono le incognite. A partire dalla porta. Donnarumma vorrebbe restare all’ombra dell’Arechi, ma il rinnovo non è arrivato e intanto la neopromossa Scafatese ha acceso i propri radar. Frattanto, diversi calciatori sono tornati alle proprie basi, causa fine prestiti. Tra questi i titolarissimi Cabianca e Ferraris, i quali dovranno essere rimpiazzati con sostituti di livello.

Dunque, da chi si riparte? La difesa dovrebbe essere confermata quasi in blocco, ma i pilastri della Salernitana che verrà dovrebbero essere Capomaggio, Achik e Lescano. L’uso del condizionale è obbligatorio, in quanto non ci sono incedibili e con offerte sostanziose tutti possono lasciare Salerno.

Un attacco dalle mille incognite

Cosmi ha già anticipato alla società le proprie idee tecniche. Il mister perugino ha chiesto un attacco con molti gol in canna.

In quest’ottica, la permanenza di Facundo Lescano sembra l’ovvio regalo per iniziare con il piede giusto. Perdere il miglior marcatore della stagione, infatti, potrebbe essere un segnale negativo per una piazza in fervente attesa come quella di Salerno.

Gli altri sono tutti in bilico, anche Ferrari. Il “Loco” è stato una preziosa spalla per Lescano, ma non ha replicato i numeri visti a Vicenza.