Benedetto Marotta cittadino onorario di Pertosa: il riscatto di un grande imprenditore

Da ragazzo lasciò Pertosa per cercare fortuna in Canada e oggi è uno dei più affermati imprenditori del Nord America nel settore immobiliare, con importanti investimenti anche nel comparto alberghiero e vitivinicolo. Benedetto Marotta è stato protagonista di una serata ricca di emozioni nel suo paese natale, che gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Il legame indissolubile con la terra natia

Nel corso della cerimonia, il sindaco Domenico Barba ha sottolineato il valore del riconoscimento, evidenziando come la storia di Marotta rappresenti un esempio di determinazione e di forte legame con le proprie origini.

I successi in Nord America e il ritorno a casa

Partito da giovanissimo dal Vallo di Diano, Marotta ha costruito nel tempo una solida realtà imprenditoriale in Canada, diventando un punto di riferimento nel panorama economico nordamericano. Il riconoscimento ricevuto a Pertosa ha voluto celebrare non solo i traguardi raggiunti, ma anche il rapporto mai interrotto con la sua terra d’origine.