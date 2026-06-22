Vallo della Lucania, al via l’Estate Vallese 2026: ecco il programma completo tra cultura, musica e grandi eventi

Il Comune di Vallo della Lucania ha ufficialmente alzato il sipario sul cartellone dell’Estate Vallese 2026. Un programma ricco e variegato che accompagnerà residenti e turisti attraverso una fitta serie di appuntamenti culturali, musicali, sportivi e di intrattenimento, distribuiti tra i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Le piazze e i luoghi simbolo della città si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto per offrire manifestazioni adatte a ogni tipo di pubblico.

I primi appuntamenti di giugno tra teatro e danza

L’inizio dei festeggiamenti è affidato alla cultura e alle arti sceniche. Dopo il debutto nei giorni del 18 e 19 giugno con l’opera teatrale “Nodo alla Gola” di Alfred Hitchcock presso il Teatro Giovanni Bianco, il cartellone prosegue il 23 giugno con il saggio spettacolo del Professional Ballett di Pina Testa al Teatro L. De Berardinis. Il mese si chiuderà il 27 giugno in Piazza Pinto con l’evento “Crescere con le Favole”, dedicato ai più piccoli e curato dalla Fondazione Pinto.

Luglio entra nel vivo: caccia al tesoro, pugilato e il festival “LEON FEST”

Il mese di luglio si apre nel segno della tradizione e dello sport. Il 2 luglio si terranno le celebrazioni in onore della Madonna delle Grazie, seguite il 4 luglio dal saggio di danza “Il Balletto”. Grande spazio alle attività ludiche e associative con la Caccia al Tesoro curata dalla Pro Loco Gelbison e diverse associazioni del territorio, che si snoderà in due appuntamenti: il 6 luglio a Massa e l’11 luglio a Pattano. Per gli amanti dello sport, il 12 luglio Piazza V. Emanuele ospiterà un atteso incontro di boxe.

Dal 18 al 25 luglio l’attenzione si sposterà sul LEON FEST “Meravigliosi Mediterranei”, un grande festival ideato dall’Amministrazione Comunale incentrato su arte, fotografia, design, musica e sapori mediterranei. L’inaugurazione ufficiale avverrà il 18 luglio in Piazza Cattedrale con lo spettacolo “Specchio di Luce, Frammenti d’Amore e Lode”.

Le grandi serate di fine luglio: Chiara Galiazzo in concerto e Miss Vallo

La seconda metà di luglio sarà fortemente caratterizzata dalla musica e dallo spettacolo. Piazza Cattedrale vedrà alternarsi performance musicali dell’Istituto R. Goitre, il jazz dell’Around Jazz Quartet (21 luglio) e presentazioni letterarie. Il momento clou della stagione musicale è previsto per il 29 luglio in Piazza V. Emanuele con il concerto di Chiara Galiazzo, a cui seguirà una lunga notte di musica con vari DJ set, tra cui Emanuele Inglese e il format Electrofanatik. Il 30 luglio sarà invece la volta della moda con la Vallo Fashion Night e l’elezione di Miss Vallo 2026.

Agosto e settembre: tradizioni locali, sport e chiusura in jazz

Il mese di agosto manterrà alta l’attenzione con il ritorno di manifestazioni storiche. Dal 31 luglio al 4 agosto il Parco Stella del Mattino ospiterà il tradizionale Vallo in Palio. Gli appuntamenti sportivi continueranno con il torneo di ping pong dal 7 al 9 agosto nel Chiostro dei Domenicani, mentre dall’8 all’11 agosto spazio ai Giochi estivi massesi.

Le frazioni saranno grandi protagoniste a metà mese: dall’11 al 13 agosto si terrà l’evento culinario Strasapori a Pattano di Vallo, mentre il 22 agosto il Parco Stella del Mattino farà da cornice alle sonorità dell’Eutopia Doom Fest. Il cartellone estivo si avvierà alla conclusione nel mese di settembre con la rassegna Finestra Jazz. L’Amministrazione ha inoltre comunicato che il calendario è in continuo aggiornamento e si arricchirà di ulteriori eventi nel corso delle prossime settimane.