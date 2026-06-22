Cilento

Claudio Bisio riscopre il fascino di Castellabate: relax in barca a Licosa e passeggiata tra i vicoli del borgo

Claudio Bisio si concede una pausa dalle riprese di "Bentornati al Sud": gita in barca a Licosa e passeggiata nostalgica tra i vicoli di Castellabate

Manuel Chiariello
Claudio Bisio

Una pausa dal set, una domenica di puro relax dopo tanti ciak e ore di lavoro in queste prime settimane di riprese a Castellabate. Claudio Bisio, tra i protagonisti della nuova pellicola di Bentornati al Sud, si è concesso una giornata alla riscoperta delle bellezze del noto borgo cilentano.

L’escursione in barca e i sapori tipici a Licosa

L’attore e comico ha scelto il mare per trascorrere alcune ore lontano dalle telecamere, salpando in barca verso le acque cristalline dell’Isola di Licosa, uno dei luoghi più suggestivi della costa. Una giornata, organizzata da “Masaniello Tourist”, caratterizzata da panorami mozzafiato, sole e sapori autentici, con un pranzo a base di prodotti tipici del territorio che ha permesso a Bisio di apprezzare ancora una volta le eccellenze gastronomiche di Castellabate.

Il ritorno nel borgo e l’omaggio a Benvenuti al Sud

Tra sorrisi, cordialità e racconti del territorio, la giornata si è trasformata in una vera e propria esperienza immersiva nel cuore del Cilento. In serata, poi, Bisio non ha rinunciato a una passeggiata tra i caratteristici vicoli del centro storico di Castellabate. Proprio durante il giro tra le stradine del paese, l’attore si è immortalato davanti a un’insegna che richiama Benvenuti al Sud, il film campione d’incassi uscito nel 2010 che contribuì a far conoscere Castellabate al grande pubblico nazionale e che ancora oggi rappresenta un simbolo per il territorio.

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