Cilento

Grande successo ad Agropoli per la Mediterraneo Cup categoria Aquilotti: trionfa il Basket Portici

Grande successo ad Agropoli per la terza edizione della Mediterraneo Cup di minibasket (categoria Aquilotti). Trionfa il Basket Portici tra sport e promozione del territorio.

Alessandro Pippa

Si è conclusa ad Agropoli con la vittoria del Basket Portici la terza edizione della Mediterraneo Cup riservata alla categoria Aquilotti. La manifestazione ha registrato un grande successo sia in termini di partecipazione che di organizzazione, confermandosi un appuntamento importante per il minibasket giovanile.

I valori dello sport in campo

Numerosi bambini si sono sfidati sui campi all’insegna dei valori più autentici dello sport, come il rispetto, la condivisione, il divertimento e il fair play, regalando momenti di entusiasmo e sana competizione.

Un volano per il turismo ad Agropoli

L’evento ha rappresentato anche un’importante occasione di promozione del territorio, permettendo ad atleti, famiglie e accompagnatori di scoprire e apprezzare le bellezze di Agropoli, contribuendo a valorizzare la città e le sue attrazioni.

Un’edizione riuscita sotto ogni aspetto, che conferma la crescita e il prestigio della Mediterraneo Cup nel panorama del minibasket.

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