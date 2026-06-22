Attualità

Ruggi di Salerno, è partita l’era Cantone: ” Si ricomincia da capo”

Il nuovo DG dell'AO Ruggi d'Aragona di Salerno, Nicola Cantone, incontra la stampa: trasparenza, liste d'attesa e università per il rilancio dell'ospedale.

Federica Inverso

Progetti e criticità. Uno sguardo a 360 gradi sullo stato dell’arte con la ferma intenzione di “azzerare tutto e ripartire da capo”.

A pochi giorni dal suo insediamento il nuovo direttore generale dell’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggì d’Aragona di Salerno Nicola Cantone ha incontrato la stampa per fare il punto, anzi per segnarne uno. Per ripartire.

Liste d’attesa e carenza medici: i nodi da sciogliere

Diversi gli argomenti trattati, dalla collaborazione territoriale alle liste d’attesa, ma anche idee e progetti per rendere il Ruggi più “accattivante” per nuovi medici, di cui c’è ancora tanto bisogno.

L’asse con l’Ateneo e la trasparenza

Fondamentale il ruolo dell’università. Da parte del nuovo direttore generale c’è “massima trasparenza e collaborazione”.

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