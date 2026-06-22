Vibonati, Luigi Brusco: ecco perché ho aderito a Futuro Nazionale

L’assetto politico del Cilento si arricchisce di un nuovo tassello con l’adesione ufficiale di Luigi Brusco, assessore al Turismo del Comune di Vibonati, al movimento Futuro Nazionale. La decisione, maturata dall’esperienza amministrativa sul territorio, segna la volontà di dare risposte concrete alle categorie produttive locali attraverso una politica che rimetta al centro i piccoli comuni e la gestione diretta delle problematiche territoriali.

Il legame con il territorio e il contrasto alla burocrazia

La scelta dell’assessore nasce dall’analisi quotidiana delle sfide economiche e gestionali che colpiscono il comprensorio di Vibonati e la frazione costiera di Villammare. Secondo Brusco, il tessuto imprenditoriale locale si trova spesso a dover fronteggiare ostacoli amministrativi che rallentano lo sviluppo.

“Da Assessore al Turismo del Comune di Vibonati vivo ogni giorno sulla mia pelle le difficoltà di chi fa impresa nel Cilento: gli operatori balneari di Villammare, i ristoratori del centro storico, i giovani che vorrebbero aprire un B&B e si scontrano con una burocrazia asfissiante”, ha dichiarato Brusco, sottolineando la necessità di invertire la rotta per sostenere chi decide di investire nella propria terra d’origine.

Il comparto turistico viene identificato come il motore trainante dell’economia locale, un settore che richiede tutele specifiche, riduzione dei vincoli burocratici e una maggiore fiducia verso gli operatori per trasformare le potenzialità storiche e paesaggistiche in reali opportunità di occupazione stabili.

Le linee programmatiche di Futuro Nazionale

La convergenza con la linea politica di Futuro Nazionale si basa sulla condivisione di un programma focalizzato sulla concretezza amministrativa e sulla tutela delle specificità locali. L’azione del movimento si ispira alle direttrici tracciate a livello nazionale, focalizzate sulla salvaguardia delle identità territoriali e sul supporto a chi produce.

“La linea tracciata dal Generale Roberto Vannacci è netta: difendere le radici, l’identità, la sovranità dei territori. Dare voce ai sindaci, agli amministratori locali, a chi ogni giorno risponde direttamente ai cittadini”, ha spiegato l’assessore, ribadendo l’importanza di un modello politico che parta dalle esigenze delle comunità locali piuttosto che dalle dinamiche centrali.

Il coordinamento politico e la rappresentanza parlamentare

Un ruolo chiave in questo percorso di adesione è rappresentato dal coordinamento e dalla presenza istituzionale sul territorio della provincia di Salerno, che trova un asse di riferimento nell’attività parlamentare.

Brusco ha voluto rimarcare il valore del supporto istituzionale rappresentato dall’onorevole Attilio Pierro, definendolo un punto di riferimento solido per gli amministratori del comprensorio: “Un progetto che nel nostro territorio ha il volto e l’impegno costante dell’On. Attilio Pierro, che conosce il Cilento palmo a palmo e che da sempre si batte per portare le istanze delle nostre comunità in Parlamento”.

La decisione viene presentata come una precisa scelta di campo amministrativa e personale, finalizzata a valorizzare il patrimonio culturale e marittimo di Vibonati e Villammare attraverso un impegno improntato alla coerenza e al servizio della cittadinanza.