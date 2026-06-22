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Pollica Mobility 2026, ripartono i collegamenti estivi tra le frazioni e il mare

Al via Pollica Mobility per l'estate 2026. Orari, tariffe e agevolazioni per i lavoratori del servizio di trasporto tra Acciaroli, Pioppi e le frazioni

Ernesto Rocco
Pollica

Il Comune di Pollica rinnova il suo impegno a favore della sostenibilità e dell’efficienza nei trasporti. Anche per la stagione estiva 2026, residenti e turisti potranno usufruire di Pollica Mobility, la rete di collegamento pensata per agevolare gli spostamenti interni e ridurre l’impatto ambientale sul territorio.

I dettagli relativi alle tratte e alle frequenze delle corse, in vigore dal 19 al 30 giugno 2026, sono consultabili attraverso i canali ufficiali e nelle tabelle orarie operative.

Un sistema di trasporto capillare per il territorio

Il servizio assicura una forte connessione tra i principali centri attrattivi e le aree collinari. Le corse coprono i tragitti da e per Pioppi, mettendo in comunicazione diretta le frazioni di Galdo, Celso, Pollica, Cannicchio e Acciaroli. L’iniziativa si propone come una soluzione concreta per favorire una mobilità fluida, evitando il congestionamento delle arterie stradali principali e offrendo un’alternativa confortevole all’uso dei veicoli privati.

Tariffe e abbonamenti per lavoratori

Il piano tariffario è stato strutturato per garantire accessibilità e supporto a chi vive il territorio quotidianamente. Per la linea Acciaroli/Galdo andata e ritorno il costo fissato è di 1.50 euro a corsa, mentre la linea urbana di Pioppi prevede una tariffa di 0.50 euro per singolo viaggio.

Una misura specifica è stata riservata a coloro che svolgono la propria attività lavorativa all’interno del contesto comunale. Per questa categoria è prevista la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile al costo di 50 euro, valido per i mesi di luglio e agosto. I ticket mensili dedicati ai lavoratori possono essere acquistati direttamente presso l’infopoint situato al Porto di Acciaroli.

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