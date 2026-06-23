Casaletto Spartano rinnova la raccolta differenziata: piano da 567mila euro con fondi PNRR

Il Comune di Casaletto Spartano dà il via a una profonda trasformazione nella gestione dei rifiuti sul proprio territorio. Attraverso una serie di interventi mirati alla digitalizzazione, al miglioramento e alla meccanizzazione del servizio di raccolta differenziata, l’amministrazione punta a elevare gli standard di efficienza e sostenibilità ambientale.

L’operazione prevede un investimento complessivo di circa 567.000 euro, una cifra significativa destinata a ridisegnare le modalità di conferimento e gestione per l’intera comunità.

I dettagli del finanziamento e le nuove dotazioni

Il piano di ammodernamento si basa principalmente su risorse europee, potendo contare su un finanziamento del PNRR pari a 467.038,85 euro. A questa somma si aggiungono ulteriori 100.000 euro stanziati direttamente dal bilancio comunale, portando il budget totale alla cifra necessaria per attuare una riorganizzazione radicale.

I fondi verranno impiegati per l’acquisto di macchinari di ultima generazione e attrezzature specifiche. Tra le novità principali figurano l’introduzione di cassoni e compattatori scarrabili, nuovi contenitori destinati sia alle utenze domestiche sia alle attività economiche, un biotrituratore e moderni sistemi di videosorveglianza per monitorare il territorio e prevenire illeciti.

Una copertura totale per capoluogo e contrade

L’obiettivo strategico dell’amministrazione è garantire un servizio omogeneo e di alta qualità in ogni area del comune. Nei prossimi mesi, il sistema di raccolta porta a porta verrà potenziato e riorganizzato grazie alle soluzioni operative introdotte con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I benefici del nuovo assetto non si limiteranno al centro urbano, ma riguarderanno l’intero territorio comunale, coinvolgendo direttamente il capoluogo, la frazione Battaglia e tutte le contrade.

Campagne informative per la cittadinanza

Il passaggio al nuovo modello organizzativo sarà accompagnato da una fase di comunicazione trasparente e diretta con la popolazione. Prima che le nuove modalità operative entrino effettivamente in vigore, il Comune promuoverà incontri pubblici e attività informative mirate.

Questi appuntamenti serviranno a illustrare nel dettaglio le innovazioni tecniche, a chiarire i dubbi degli utenti e a spiegare le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, assicurando così una transizione fluida verso un paese più pulito e attento alla tutela dell’ambiente.