Areneide 2026 a Casal Velino: torna il festival delle sculture di sabbia tra arte, musica e comicità

Casal Velino Marina si prepara a vivere la magia di Areneide 2026, il Festival delle sculture di sabbia che dal 2 al 5 luglio tornerà a trasformare il piccolo borgo marinaro in un palcoscenico di arte, musica e spettacolo.

L’evento, promosso dalla Pro Loco Marina di Casal Velino, con il patrocinio della Regione Campania, della Camera di Commercio di Salerno, del Comune di Casal Velino, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e in partenariato con Confesercenti Salerno, è giunto alla sua IV edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana.

Gli artisti internazionali e i laboratori per i più piccoli

Le sculture saranno realizzate, ancora una volta, dagli artisti spagnoli Sergi Ramirez e Montserrat Cuesta di “Arenas Posibles” e resteranno esposte per tutta la stagione estiva. Accanto alle loro opere, il festival si arricchisce delle sculture create dai più piccoli nei laboratori di sand art: spazi di gioco e sperimentazione.

Il programma dei concerti e degli artisti di strada

Il programma prevede tre appuntamenti serali che accompagneranno i visitatori per tutto il weekend. Venerdì 3 luglio e sabato 4 luglio saranno gli artisti di strada ad aprire le serate con performance che trasformeranno Piazza Marconi e Lungomare Speranza in uno spettacolo di luci, acrobazie e divertimento.

Ospiti fissi del festival, i “Moruga Drum” che incanteranno e faranno ballare con le loro percussioni. Dopo l’apertura, spazio alla musica: venerdì saliranno sul palco le “Frontiere Antimusicali”, mentre sabato la serata continuerà con il format “Obsession”.

La comicità di Daniele Ciniglio e i sapori di Gusto Italia

La chiusura di domenica 5 luglio è la vera novità di questa edizione. A salire sul palco sarà Daniele Ciniglio con il suo stand up show “La mia Routine”. Artista napoletano tra i più apprezzati per la sua comicità, Ciniglio è noto per l’ironia tagliente e la capacità di raccontare la quotidianità con uno sguardo autentico. Volto noto del web e protagonista di Italia’s Got Talent, porterà uno spettacolo che promette risate e riflessione. A seguire, il ritmo popolare e travolgente dei Tarantanobes.

Accanto all’arte, torna anche Gusto Italia in Tour, la fiera delle tipicità italiane e dell’artigianato tradizionale, che offrirà ai visitatori un viaggio tra sapori e tradizioni regionali.

“Areneide è un progetto nato dall’entusiasmo di un gruppo di ragazzi che vivono il territorio, che ogni anno mettono in campo idee nuove e una grande energia. Il sostegno delle realtà locali ci permette di trasformare questa visione in un evento che cresce ed evolve”, afferma Marco Penza, presidente della Pro Loco Marina di Casal Velino.