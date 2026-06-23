Attualità

Turismo etico e diritti umani: ad Agropoli l’incontro pubblico con le associazioni pacifiste

Il 26 giugno ad Agropoli un'assemblea pubblica promossa dalle associazioni pacifiste analizza l'impatto etico del turismo nel Cilento e il rispetto dei diritti umani

Redazione Infocilento
Palazzo delle Arti Agropoli

Le associazioni Comitato Cilento-Palestina, Donne in Nero Cilento e Brigada, unitamente al Movimento BDS, propongono un incontro-assemblea pubblica ad Agropoli, il 26 giugno alle 18:00 al Palazzo Civico delle Arti in via Pisacane 11, per discutere delle implicazioni etiche del turismo.

Il settore turistico è fondamentale per l’economia del territorio cilentano, ma ha dei risvolti etici su cui si impone una riflessione collettiva, in particolare rispetto al tema dell’ospitalità ai criminali di guerra e ai militari dell’esercito israeliano che hanno scelto il Cilento per le loro vacanze.

I precedenti e il modello di sviluppo territoriale

L’incontro proposto fa seguito ai presidi organizzati lo scorso aprile davanti all’Hotel Ariston di Capaccio per protestare contro la presenza del generale Ofer Winter (criminale di guerra ricercato reo confesso) e di altri presunti criminali di guerra in una comitiva di turisti israeliani, e sarà un’importante occasione di confronto tra cittadine/i, operatori turistici e istituzioni sul modello di turismo cui bisogna tendere: auspicabilmente non un turismo predatorio, ma un turismo ispirato alla condivisione di valori non negoziabili come il rispetto del diritto internazionale e dei diritti umani e il sostegno alle popolazioni oppresse.

Di fronte alla tragedia umanitaria di Gaza, anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha preso una posizione ferma, annunciando che i membri del governo israeliano responsabili delle politiche genocide e i militari dell’IDF non sono persone gradite nella regione.

Il programma dell’assemblea e i relatori istituzionali

Sono dello stesso avviso le associazioni che promuovono l’incontro di Agropoli, che sarà anche un momento per condividere testimonianze sulle modalità operative in grado di rendere più efficace questa presa di posizione, oltre che per sollecitare le istituzioni a fare la loro parte per un turismo sostenibile anche sul piano etico.

All’assemblea, aperta a tutte e tutti, sono previsti gli interventi dell’assessore al turismo della Regione Campania Vincenzo Maraio, del sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi (presidente dell’Unione Comuni Paestum Alto Cilento), del vicesindaco di San Giovanni a Piro Pasquale Sorrentino e di Nives Monda (BDS Napoli – Taverna a Santa Chiara). Modera la giornalista Ludovica Jona.

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