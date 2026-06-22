Cronaca

Incidente a Capaccio Paestum: auto si ribalta, c’è un ferito

Ancora un incidente stradale a Capaccio Paestum: un'auto si ribalta tra Paestum e Torre di Mare. Intervengono 118 e polizia municipale, un ferito. I dettagli.

Ernesto Rocco

Attimi di paura questa sera a Capaccio Paestum, tra Paestum e la località Torre di Mare. Un’auto, per cause ancora da accertare, è finita fuori strada ribaltandosi. Resta da chiarire se nel sinistro siano coinvolte altre vetture.

L’intervento dei soccorsi

Una persona è rimasta ferita nell’impatto. Si è reso necessario il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza della Croce Rossa, per estrarre l’automobilista dall’abitacolo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi stradali e chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Il precedente in viale della Repubblica

L’episodio si verifica a pochissime ore di distanza da un altro grave incidente. Soltanto ieri, infatti, un caso simile si era registrato in viale della Repubblica: il bilancio in quel caso è stato di quattro persone ferite, due delle quali ricoverate in ospedale in gravi condizioni.

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