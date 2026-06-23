Cilento

Raid notturno in autolavaggio ad Agropoli: scassinati i distributori di gettoni, al vaglio i video delle telecamere

Un furto nella notte ha colpito un autolavaggio di Agropoli. Danneggiate le macchinette per rubare l'incasso: i filmati di videosorveglianza ora sono al vaglio delle autorità

Ernesto Rocco
Furto Agropoli

Ancora un episodio di microcriminalità ad Agropoli. Colpito un autolavaggio di via Moio durante le ore notturne. Il malvivente, o più di uno, si è introdotto all’interno della struttura con il chiaro intento di sottrarre il denaro contante custodito nei dispositivi automatici.

Nel corso del raid, ha preso di mira le casse automatiche, provocando ingenti danni strutturali alle macchinette e ai distributori di gettoni pur di raggiungere il bottino.

Indagini in corso e filmati della videosorveglianza

I proprietari si sono accorti solo questa mattina dell’accaduto; la stima esatta dei danni materiali e del denaro contante asportato è ancora in fase di quantificazione. Del caso sono stati informati i carabinieri.

Un elemento importante per lo sviluppo delle indagini è rappresentato dai sistemi di sicurezza presenti nell’area. La struttura è infatti provvista di un impianto di videosorveglianza che avrebbe ripreso l’intera sequenza del furto.

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