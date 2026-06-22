Cilento

L’Interclub “Semy” di Cannalonga festeggia il 21° Scudetto dell’Inter: ospite il giornalista Fabrizio Biasin

Grande entusiasmo a Cannalonga per il 21° Scudetto dell'Inter. I soci dell'Interclub Semy festeggiano in Piazza del Popolo con l'ospite d'onore Fabrizio Biasin.

Daniele Romualdi

L’Inter è campione d’Italia per la 21esima volta. Anche i tifosi di Cannalonga hanno organizzato con entusiasmo i festeggiamenti per il 21° Scudetto dell’Inter. L’Interclub “Semy’ si è reso protagonista di una partecipazione sentita e coinvolgente, riunendo i propri soci presso la sede del club in Piazza del Popolo presso il Bar Caffe’ della Piazza di proprietà della famiglia del compianto Sabato Pizzolante (alias Semy) di seguito nella corte del Palazzo Mongrovejo.

Un ospite d’eccezione per il popolo nerazzurro

La serata ha visto la partecipazione di un ospite d’eccezione: Fabrizio Biasin, editorialista per Tuttomercatoweb, uno dei principali portali di informazione calcistica in Italia, opinionista a Pressing (Mediaset) e autore di diversi libri sul calcio e, in particolare, sull’Inter.

La crescita del club e i sapori del territorio

L’ Interclub Semy ha saputo crescere rapidamente grazie all’impegno e alla passione dei suoi membri. Fondato sotto la presidenza di Antonio Vita, il club ha registrato nel tempo un costante incremento di adesioni, il club si distingue per l’efficienza organizzativa e per l’impegno di un direttivo affiatato e competente.

La festa è stata allietata dalla degustazione di prelibatezze cilentane preparate dai vari membri dell’Interclub Semy di Cannalonga.

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