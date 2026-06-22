Alburni Bike Marathon 2026: record di presenze e trionfo del turismo sostenibile nel Cilento

Si è conclusa con grande partecipazione la terza edizione della Alburni Bike Marathon, tra gli appuntamenti di riferimento del ciclismo nel Sud Italia. Per due giorni, il territorio degli Alburni è stato protagonista di un evento che ha saputo coniugare sport, natura, turismo e valorizzazione delle eccellenze locali.

Un traguardo istituzionale tra sport e aree protette

L’edizione 2026 ha rappresentato un importante traguardo per la manifestazione organizzata dall’associazione Alburni Outdoor, grazie all’inserimento nel programma “Natura e Movimento” del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Fondazione SportCity per incentivare la pratica sportiva all’interno delle aree protette.

I percorsi della sfida e il coinvolgimento dei più piccoli

Sono stati 200 i ciclisti partecipanti impegnati in due percorsi – Extreme da 110 chilometri e Classic da 70 chilometri – tra paesaggi incontaminati, borghi storici e castelli, offrendo ai partecipanti un’esperienza sportiva e naturalistica unica, con partenza da Sant’Angelo a Fasanella.

Particolarmente apprezzata l’Area Bike dedicata ai bambini, allestita presso il campo sportivo comunale, dove i più piccoli hanno potuto avvicinarsi al mondo della bicicletta attraverso attività ludiche e percorsi di abilità guidati da istruttori qualificati.

Valorizzazione del territorio ed enogastronomia a chilometro zero

Uno degli elementi distintivi della Alburni Bike Marathon è stata ancora una volta l’attenzione alla promozione delle produzioni locali. Gli Energy Point a chilometro zero, dislocati lungo i percorsi, hanno offerto agli atleti prodotti tipici del territorio come formaggi artigianali a latte crudo, miele degli Alburni, olio extravergine d’oliva e altre specialità locali, trasformando i punti ristoro in autentiche vetrine delle eccellenze enogastronomiche dell’area.

Impatto turistico e prospettive per il futuro

Importante anche la ricaduta turistica dell’evento. Le strutture ricettive del comprensorio hanno registrato il tutto esaurito, mentre numerosi visitatori hanno seguito la manifestazione lungo il percorso, cogliendo l’occasione per scoprire il patrimonio naturalistico, storico e culturale degli Alburni.

La positiva risposta di atleti, accompagnatori, volontari e pubblico conferma la crescita costante della Alburni Bike Marathon e rafforza il ruolo della manifestazione come strumento di promozione territoriale e di sviluppo del turismo sportivo sostenibile. Un successo che pone già solide basi per l’edizione 2027, con l’obiettivo di continuare a valorizzare uno dei territori più autentici e affascinanti della Campania attraverso lo sport e il contatto con la natura.