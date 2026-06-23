Spari la notte scorsa a Mercatello, paura tra i residenti in via Leucosia: indaga la Polizia

Paura a Salerno, nel quartiere Mercatello, dove nel cuore della notte diversi colpi d’arma da fuoco hanno svegliato di soprassalto i residenti. L’episodio si è verificato intorno alle 3, nella notte tra domenica e lunedì, in via Leucosia. La zona, densamente popolata e affacciata sul mare, è un noto punto di ritrovo estivo, frequentato da numerosissimi giovani per la presenza di attività commerciali aperte fino a tarda ora.

I cittadini, abituati al tipico andirivieni e al vociare notturno della movida, si sono allarmati per il rumore inconfondibile delle esplosioni. Guardando da finestre e balconi senza esporsi, hanno subito fatto scattare l’allarme contattando il numero unico di emergenza.

L’intervento della Polizia e i primi rilievi

L’intervento degli uomini della Polizia di Stato è stato fulmineo. I primi ad arrivare sul posto sono stati gli agenti delle Volanti, ma al loro arrivo i protagonisti della vicenda si erano già dileguati. Il successivo sopralluogo approfondito ha permesso di ritrovare il bossolo di un’arma a salve, confermando l’effettivo sparo.

Le indagini sono state immediatamente prese in carico dalla Squadra Mobile per stabilire dinamica e responsabilità. Secondo le prime ipotesi investigative, tutto sarebbe nato da una lite tra due o più persone, culminata con l’esplosione dei colpi a scopo intimidatorio. Sebbene l’arma utilizzata fosse a salve, l’episodio accende nuovamente i riflettori sul clima di tensione che caratterizza alcuni punti sensibili della movida cittadina, già monitorati periodicamente dalle forze dell’ordine per contrastare i fenomeni di violenza urbana.

Le indagini e la visione delle telecamere

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno avviato il recupero di tutte le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti in via Leucosia e nelle strade limitrofe. L’analisi dei filmati punta a dare un volto sia a chi ha premuto il grilletto, sia ai destinatari del gesto intimidatorio.

Al momento, l’ipotesi di un ferito sembra esclusa: i controlli incrociati effettuati presso il pronto soccorso cittadino non hanno evidenziato l’accesso di persone con lesioni compatibili con una sparatoria. Gli accertamenti proseguono anche attraverso l’ascolto di soggetti che frequentano abitualmente la zona e che risultano già noti alle forze dell’ordine per trascorsi analoghi, in un’area che purtroppo non è nuova a episodi di questo tipo.