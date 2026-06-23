Cronaca

Furto nella notte a Eboli: assalto a un noto negozio di casalinghi sulla SS18

Colpo notturno a Eboli lungo la SS18 Tirrena: i ladri assaltano un noto punto vendita di articoli per feste e casalinghi causando ingenti danni. Indagano i Carabinieri.

Antonio Elia

Furto nella notte nella periferia di Eboli, ai danni di un noto marchio specializzato nella vendita di articoli per feste, bricolage, casalinghi, decorazioni e numerosi altri prodotti, situato lungo la Strada Statale 18 Tirrena.

Danni ingenti e indagini in corso

Il colpo sarebbe stato messo a segno intorno alle ore 2:00. Secondo le prime informazioni, i malviventi sarebbero riusciti a introdursi all’interno dell’attività commerciale, causando danni che al momento risultano ingenti e sono ancora in fase di quantificazione.

L’intervento dei Carabinieri e le immagini delle telecamere

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

Fondamentale per le indagini potrebbe rivelarsi il sistema di videosorveglianza presente nell’area. Le immagini registrate dalle telecamere potrebbero infatti fornire elementi utili agli investigatori per identificare gli autori del furto e chiarire le modalità con cui è stato perpetrato il colpo.

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