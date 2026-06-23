Le Notti del Cilento 2026: a Cicerale torna la Sagra delle Sagre tra gusto e tradizione

Dal 15 al 19 luglio 2026, il Bosco San Felice di Cicerale ospiterà la quarta edizione de “Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre”, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana, nato con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni, i prodotti tipici e l’identità dei borghi del territorio. L’evento rappresenta ormai una vera e propria vetrina del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: un luogo in cui il turista potrà simbolicamente “viaggiare” nel Cilento senza spostarsi, incontrando sapori, storie, comunità e tradizioni provenienti da diverse aree del territorio.

Un viaggio gastronomico tra oltre 80 piatti tipici

Saranno presenti 25 sagre provenienti dall’intero territorio del Parco, con una proposta gastronomica che supererà gli 80 piatti tipici. Ogni stand racconterà un paese, una festa popolare, una ricetta tramandata, un prodotto identitario. Dalla pasta fatta a mano ai piatti della tradizione contadina, dai prodotti poveri di un tempo alle specialità più conosciute, il percorso gastronomico diventerà un vero racconto del Cilento autentico.

Musica, cultura e l’omaggio speciale ad Angelo Radano

“Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre” non sarà soltanto un evento enogastronomico, ma un grande contenitore culturale e popolare. Durante le cinque serate sono previsti spettacoli popolari, momenti musicali, talk, incontri e partecipazioni di ospiti importanti, con l’obiettivo di unire intrattenimento, promozione territoriale e valorizzazione delle comunità locali. Uno dei momenti più significativi dell’edizione 2026 sarà il riconoscimento ad Angelo Radano, figura cilentana che con il suo lavoro artistico ha fatto ballare tutta l’Italia. In suo omaggio, durante l’evento si svolgeranno tre format molto amati dal pubblico: Nostalgia 90, Febbre Italiana e Dance Tarantella.

Il cuore pulsante dell’identità cilentana

Il Bosco San Felice di Cicerale diventerà così, per cinque notti, il cuore pulsante del Cilento: un grande villaggio del gusto, della musica e delle tradizioni, dove residenti, visitatori e turisti potranno vivere un’esperienza immersiva tra sapori, identità e spettacolo.

“Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre” conferma la sua missione: mettere insieme le comunità, creare rete tra le sagre del territorio e offrire al pubblico un’immagine forte, autentica e viva del Cilento. Un evento che non celebra soltanto il buon cibo, ma racconta un territorio intero, le sue radici e la sua capacità di accogliere.

L’appuntamento è dal 15 al 19 luglio al Bosco San Felice di Cicerale. L’ingresso è gratuito. Il Cilento vi aspetta, tutto in un unico luogo.